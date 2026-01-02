Cel mai jenant moment din istoria Campionatelor Mondiale. Cum a făcut pe el legendarul Gary Lineker. Video

Gary Lineker (65 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți atacanți englezi. 11 goluri marcate la Campionatele Mondiale din Mexic - 1986 și Italia - 1990 spun multe despre cât de prolific a fost vârful în fața porții. A trecut pe la Leicester, Everton, Barcelona sau Tottenham și a rămas celebru cu multe vorbe de duh.

„Fotbalul este un sport care se joacă 11 la 11 și la final câștigă nemții”. A fost constatarea amară făcută de Lineker după semifinala pierdută de Anglia, în fața Germaniei, la Mondialul din 1990.

La acel turneu final, atacantul a fost protagonistul unui moment unic, cum nu s-a mai văzut pe terenurile de fotbal la nivel înalt. Lineker a defecat în timpul jocului cu Irlanda (scor 1-1). El a deschis scorul în minutul 9, apoi, pe parcursul confruntării a început să fie chinuit de mari probleme stomacale.

„Nu mă simțeam prea bine cu o seară înainte, dar nu am spus nimănui, pentru că voiam să joc. La 15 minute după ce a început a doua repriză am început să am crampe și m-am gândit: O, Doamne, mă doare foarte tare.

„Mingea a ieșit pe partea lor stângă și am făcut un fel de fandare spre ea. Și în timp ce făceam asta, m-am relaxat. Și a făcut pur și simplu buf, și am exclamat: O, Doamne. Și am stat acolo pe jos și totul era acolo”, avea să-și amintească Lineker acel episod trăit la Cupa Mondială.

„Se poate vedea în imagini cum lângă mine a venit Gary Stevens, care m-a întrebat: „Links, s-a întâmplat ceva?”. „Am făcut pe mine”, i-am răspuns.

„Îmi venea să plâng. Slavă Domnului că purtam pantaloni scurți de culoare închisă și nu albi. A fost un eveniment oribil pentru mine la vremea respectivă, acum îmi vine să râd când îmi aduc aminte”, a mai spus fostul golgheter al Mondialului din 1986.