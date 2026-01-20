ANS lansează un proiect de digitalizare de peste 43 de milioane de lei pentru sportul românesc

Agenția Națională pentru Sport a anunțat marți demararea proiectului „Portalul sportului românesc”, o inițiativă de digitalizare în valoare de peste 43 de milioane de lei, menită să îmbunătățească relația instituției cu sportivii, federațiile, cluburile sportive și publicul larg.

Potrivit ANS, proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind susținut majoritar din fonduri europene.

Implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni, cu termen final stabilit pentru 15 decembrie 2029. Valoarea totală a proiectului se ridică la 43,2 milioane de lei, din care peste 32,4 milioane de lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, diferența fiind asigurată prin cofinanțare de la bugetul de stat.

ANS precizează că noul portal va permite eliberarea online a documentelor necesare sportivilor și antrenorilor, accesul la certificări și recunoașterea calificărilor profesionale, precum și o mai bună gestionare a relației cu federațiile și cluburile sportive. Totodată, platforma va oferi publicului servicii moderne, precum depunerea de petiții, programări online și tururi virtuale ale Galeriei Marilor Sportivi.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea accesibilității, eficienței și transparenței serviciilor publice din domeniul sportului, prin utilizarea soluțiilor digitale.

ANS estimează că, la finalul implementării, noile servicii digitale vor fi utilizate de peste 70.500 de persoane, reprezentând beneficiarii direcți ai portalului sportului românesc.