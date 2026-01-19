Stanciu a reziliat cu Genoa și imediat a primit două oferte din China

Nicolae Stanciu nu mai este jucătorul celor de la Genoa. Internaționalul român a devenit din nou liber de contract, la doar jumătate de an după ce a semnat cu formația din Serie A, într-un transfer care, la momentul respectiv, părea să îi ofere șansa unei relansări într-un campionat de top al Europei.

Despărțirea s-a produs după o perioadă lungă în care Stanciu a ieșit complet din rotația echipei. Decizia clubului vine pe fondul unui bilanț modest din punct de vedere al minutelor jucate și al impactului sportiv, într-un sezon marcat de schimbări pe banca tehnică și de o concurență puternică pe postul său.

Punctul de cotitură al scurtei aventuri a lui Stanciu la Genoa a fost partida cu AC Milan, încheiată la egalitate, scor 1-1. La ultima fază a meciului, mijlocașul ofensiv a ratat un penalty care ar fi putut aduce victoria echipei sale. Execuția a trecut mult peste poartă, iar acel moment a avut consecințe directe asupra statutului său în lot.

După acel meci, Stanciu nu a mai fost utilizat deloc. În ultimele 16 partide disputate de Genoa în Serie A, apariția contra Milanului a rămas singura prezență a românului pe teren. Absența sa prelungită a confirmat, treptat, că nu mai intra în planurile tehnice ale clubului.

Statisticile reflectă fidel această situație. Nicolae Stanciu a bifat doar șapte meciuri în tricoul lui Genoa, patru în campionat și trei în Cupa Italiei. Singurul gol a venit chiar la debut, într-un meci de Cupă, împotriva Vicenzei, moment care părea să anunțe un start promițător.

Ulterior, însă, timpul de joc a fost tot mai redus. Românul nu a reușit să se impună nici în perioada în care echipa era pregătită de Patrick Vieira și nici după schimbarea de pe bancă, odată cu venirea lui Daniele De Rossi. Lipsa continuității și a încrederii din partea staffului tehnic a cântărit decisiv.

Despărțirea a fost confirmată public de jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, specializat în informații de mercato. „Genoa a reziliat contractul cu Stanciu”, a titrat acesta, detaliind contextul deciziei.

„Separare între clubul rossoblu și fotbalistul român. Genoa și Nicolae Stanciu au reziliat contractul. Așa cum relatam, se mergea spre această soluție și asta s-a întâmplat. Fotbalistul român își încheie astfel aventura în tricoul rossoblu după doar șase luni”, a scris Gianluca Di Marzio.

Jurnalistul italian a subliniat și faptul că Stanciu nu a reușit să își câștige locul în echipă indiferent de antrenor. „Un timp de joc pe care nu a reușit să-l găsească la începutul sezonului cu Patrick Vieira și nici ulterior, odată cu sosirea lui Daniele De Rossi”, a mai notat acesta.

Genoa îl transferase pe Nicolae Stanciu liber de contract în vară, după expirarea înțelegerii sale cu Damac FC, din campionatul Arabiei Saudite. Contractul cu formația rossoblu fusese semnat până la 30 iunie 2027, ceea ce indica intenția clubului de a miza pe el pe termen mediu.

Rezilierea anticipată arată însă că lucrurile nu au evoluat conform așteptărilor nici pentru jucător, nici pentru club. Pentru Genoa, decizia înseamnă eliberarea unui loc în lot și reducerea cheltuielilor salariale. Pentru Stanciu, înseamnă o nouă etapă de incertitudine, dar și libertatea de a negocia rapid un nou angajament.

Printre opțiunile luate în calcul se află o revenire în China, campionat pe care Nicolae Stanciu îl cunoaște bine. În 2022 și 2023, mijlocașul român a evoluat în Superliga chineză, unde a câștigat titlul cu Wuhan Three Towns.

În prezent, potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Stanciu este dorit de Dalian Yingbo și Tianjin Jinmen Tiger. Ambele cluburi caută un jucător cu experiență internațională, capabil să ofere creativitate și leadership la mijlocul terenului.