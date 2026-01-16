Dan Șucu vrea să scape de Nicolae Stanciu de la Genoa. Unde ajunge internaționalul român

Nicolae Stanciu (32 de ani) nu mai are viitor la Genoa, formația finanțată de Dan Șucu. Intrnaționalul român nu s-a acomodat în Serie A și a jucat foarte puțin. Mijlocașul a irosit o mare șansă, în meciul disputat de genovezi pe terenul celor de la AC Milan, atunci când, la scorul de 1-1 a executat lamentabil o lovitură de la 11 metri, în ultimele secunde.

Finanțatorul echipei este de părere că salariul anual de 800.000 de euro nu se mai justifică și vrea să facă economie. Azi, este așteptată reezilierea contractului lui Stanciu. Jucătorul a fost transferat în vara anului trecut, din Arabia Saudită, de la formația Damac. Și avea o înțelegere cu genovezii valabilă până în această vară. El a jucat, în total, 180 de minute, în patru partide. La meciul cu Milan revenise după o accidentare.

Dacă va pleca din Serie A, o variantă pentru mijlocaș ar fi chiar Rapid, cealaltă formație finanțată de Dan Șucu, după cum notează gsp.ro. De asemenea, ar mai exista două echipe interesate de serviciile internaționalului român, din China: Dalian Yingbo șiTianjin Jinmen Tiger.

„Pentru Dalian Yingbo, această achiziție demonstrează hotărârea clubului de a crește investițiile în noul sezon. Echipa a adus deja mai mulți jucători autohtoni în perioada de transferuri de iarnă, iar dacă transferul lui Stanciu decurge fără probleme, acesta va deveni piesa cea mai importantă a lotului.

Se așteaptă ca experiența și abilitățile sale să stimuleze rapid spiritul de luptă al echipei. După sosirea lui Stanciu, acesta se va alătura echipei cât mai curând posibil pentru a începe integrarea în presezon.

Fanii așteaptă, de asemenea, cu nerăbdare ca el să poarte curând tricoul echipei și să se dovedească din nou în noul sezon al Superligii Chineze”, au scris cei de la 163.com.