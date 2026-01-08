Povestea lui Terry Yorath, legenda discretă a fotbalului britanic care s-a stins la 75 de ani

Terry Yorath, fost mijlocaș la Leeds și la naționala Țării Galilor, pe care a și antrenat-o, a murit la vârsta de 75 de ani. „Toată echipa Leeds United este devastată de vestea morții legendei clubului, Terry Yorath”, au scris reprezentanții echipei, într-o postare pe Facebook.

Terry Yorath, care a jucat de 59 de ori la nivel internațional între 1970 și 1981 și a purtat banderola de căpitan în 42 de meciuri, a murit la vârsta de 75 de ani, din cauza bolii.

Mijlocașul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Leeds, clubul care l-a format, pentru care a jucat în perioada 1967–1976. În nordul Angliei, a obținut rezultate notabile, câștigând de două ori Cupa Orașelor Târguri, în 1968 și 1971, Campionatul Angliei în 1969 și 1974, Cupa Angliei în 1972, Cupa Ligii în 1968 și Charity Shield în 1969.

„Toată echipa Leeds United este devastată de vestea morții legendei clubului, Terry Yorath. Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia, prietenii și foștii coechipieri ai lui Terry în aceste momente incredibil de triste", au scris reprezentanții echipei Leeds, într-o postare pe Facebook.

Yorath și-a continuat cariera la Coventry între 1976 și 1979, apoi la Tottenham, între 1979 și 1981, unde a câștigat a doua Cupă a Angliei din carieră, după care a jucat la Vancouver Whitecaps, în Canada, în perioada 1981–1982, la Bradford între 1982 și 1985, înainte de o ultimă și singură apariție în tricoul echipei Swansea City, în 1986.

„Pentru majoritatea, era un erou al fotbalului venerat, dar pentru noi era tatăl nostru; un om discret, amabil şi blând. Suntem îndureraţi, dar ne consolează gândul că se va reuni cu fratele nostru, Daniel”, au transmis copiii lui Yorath.

Terry Yorath a avut patru copii: Gabby, prezentatoare la BBC Sport, Daniel, Louise și Jordan. În 1992, Daniel a murit la vârsta de 15 ani din cauza unei cardiomiopatii hipertrofice, o afecțiune cardiacă genetică, în timp ce juca fotbal acasă cu tatăl său.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, Terry Yorath s-a orientat către antrenorat și a pregătit, printre altele, echipele Swansea City (1986–1989 și 1990–1991), Bradford (1989–1990), Cardiff (1994–1995), Sheffield Wednesday (2001–2002) și Margate (2008–2009), precum și selecționatele Țării Galilor (1988–1993) și Libanului (1995–1997).

El a condus Swansea la promovarea în Prima Divizie în 1988 și a fost la un meci de calificarea Țării Galilor la Cupa Mondială din 1994, ratată după înfrângerea cu 1-2 în fața României.