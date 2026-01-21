Motorina, sub suspiciune în plină iarnă. Autoritățile pornesc controale inopinate după ce mașinile diesel cedează pe ger

Republica Moldova. Plângerile șoferilor privind calitatea motorinei, apărute tot mai des în mediul online pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, au determinat autoritățile să anunțe controale inopinate la stațiile de alimentare din întreaga Republică Moldova. Service-urile auto confirmă că numărul defecțiunilor la automobilele diesel a crescut, iar costurile de reparație sunt semnificative.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că a recepționat, în ultimele zile, mai multe apeluri telefonice din partea cetățenilor care reclamă posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la anumite stații de alimentare cu combustibili.

Potrivit unui comunicat emis de instituție, semnalările vizează în special comportamentul motorinei în condiții de ger, când combustibilul ar avea tendința să se îngroașe sau chiar să înghețe, afectând funcționarea sistemelor de alimentare ale automobilelor diesel.

„Reclamațiile conțin referiri la anumite stații de alimentare, în privința cărora sunt invocate posibile neconformități, informații ce urmează a fi supuse verificării în limitele competențelor legale ale Inspectoratului”, se arată în comunicat.

Ca urmare a acestor sesizări, autoritățile anunță că vor intensifica controalele inopinate la stațiile de alimentare, pentru a verifica respectarea cerințelor legale privind calitatea combustibililor comercializați. În cazul în care vor fi identificate abateri, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Specialiștii din domeniu avertizează că nu toate stațiile ar comercializa motorină adaptată real pentru sezonul rece, chiar dacă produsul este prezentat ca fiind „de iarnă”.

Mecanicii auto spun că, în ultimele săptămâni, tot mai multe automobile diesel ajung în service cu probleme cauzate de combustibil.

„Cea mai întâlnită problemă la noi în Republica Moldova este înghețarea și îngroșarea combustibilului, deci asta e cea mai întânită problemă la mașinile pe diesel, deoarece se îngroșează, bate pilul de combustibil și deja și sistema de injecție. Noi soluționăm problema prin schimbarea filului de combustibil și deja recomandăm clienților noștri să fie atenți la ceea ca motorina să fie destinată pentru folosirea pe timp de iarnă. Sunt stații peco care spun că motorina lor este pentru anotimpul de iarnă dar cea mai des întâlnită problemă este că este de iarnă dar defapt nu este”, a subliniat pentru TV 8 managerul service auto, Daniel Besedovschi.

Defecțiunile provocate de combustibilul necorespunzător pot genera cheltuieli considerabile pentru proprietarii de automobile diesel. Potrivit specialiștilor, un singur injector poate costa între 300 și 600 de euro, iar majoritatea mașinilor diesel sunt echipate cu patru injectoare.

„Să spunem așa, se schimbă filtrele de combustibil și deja se diagnostichează automobilul mai departe. Undeva în jur de 1500-2000 de lei. Dacă apar probleme mai costisitoare, poate să scadă un pic prețul la lucrări. Toate automobilele au nevoie de timpul acela de dimineață pentru a oferi motorului ceva timp ca să funcționeze, să curgă uleiul prin toate pistoanele, pin toate căile acestea a motorului, dacă nu v-om face asta, motorul se deteriorează, la orice automobil”, a afirmat managerul recepționist service auto, Daniel Besedovschi.

Mecanicii recomandă șoferilor să alimenteze doar din surse verificate, să schimbe la timp filtrele de combustibil și să utilizeze aditivi omologați doar atunci când este strict necesar, mai ales în perioadele cu ger extrem.

Persoanele care se confruntă cu probleme similare sunt încurajate să sesizeze Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Consumatorii pot apela Centrul Unic de Apel pentru Consumatori, la numărul 022 51 51 51, sau se pot adresa direct la sediul instituției din municipiul Chișinău, strada Vasile Alecsandri, nr. 78.