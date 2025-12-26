Benzină în loc de motorină. Eroarea de la pompă care te trimite direct în service

Alimentarea cu benzină în loc de motorină poate provoca daune serioase motorului diesel. Confuziile la pompă nu sunt deloc rare, mai ales când graba, aglomerația sau folosirea unui vehicul care nu aparține șoferului intră în ecuație. În plus, duza verde pentru benzină poate intra fără dificultate în rezervorul unui diesel, iar semnalizarea nu este întotdeauna clar vizibilă.

„Tocmai de aceea, verificarea atentă a etichetei de pe pompă și a inscripției de pe bușonul rezervorului rămâne esențială, chiar și atunci când altcineva alimentează mașina. O alimentare greșită nu este doar o neatenție: la motoarele diesel moderne, costurile unei reparații pot crește rapid, transformând un moment de confuzie într-o problemă serioasă”, ne-a explicat Marius Drăgănescu, tehnician auto la un service autorizat.

Motoarele diesel, a detaliat tehnicianul auto, funcționează pe baza compresiei aerului, fără scânteie, iar motorina are un rol dublu: asigură arderea și lubrifiază componentele sistemului de injecție: „Pompa de înaltă presiune și injectoarele sunt proiectate să funcționeze exclusiv cu motorină, care reduce frecarea și uzura.

Benzina, în schimb, nu oferă nicio protecție de acest tip. Din contră, acționează ca un solvent, îndepărtând pelicula de lubrifiere și crescând riscul de deteriorare rapidă a pieselor. La vehicule moderne, precum o autoutilitară Iveco Daily Minitir, afectarea sistemului de injecție poate genera costuri de reparație de ordinul miilor de lei. Din acest motiv, orice alimentare greșită trebuie tratată imediat și corect”.

Dacă eroarea este observată înainte de pornirea motorului, benzina rămâne în rezervor și nu ajunge în instalația de alimentare. Potrivit tehnicianului, în acest scenariu, riscul de avarii majore este redus considerabil: „Situația se complică în momentul în care motorul este pornit sau vehiculul se deplasează chiar și câțiva metri. Benzina ajunge rapid la pompă și injectoare, iar primele semne pot fi lipsa de putere, funcționarea neregulată sau apariția fumului excesiv. Tentativa de a corecta problema prin completarea cu motorină nu rezolvă situația și, în multe cazuri, agravează defectele existente.

La motoarele diesel moderne, benzina nu oferă deloc lubrifierea necesară sistemului de injecție. Dacă motorul nu este pornit, problema se poate rezolva relativ simplu, prin golirea și curățarea rezervorului. În schimb, dacă mașina a fost condusă chiar și câțiva kilometri, există riscul de avariere a pompei și a injectoarelor, iar costurile cresc considerabil”, explică un tehnician dintr-un service auto autorizat”.

Primul pas esențial, a mai spus Marius Dragotescu, este evitarea pornirii motorului. Dacă greșeala este sesizată la timp, contactul nu trebuie acționat, iar vehiculul nu trebuie mutat prin forțare: „Este recomandată anunțarea personalului stației de alimentare și mutarea mașinii într-o zonă sigură, prin împingere, fără a circula pe drumurile publice. Ulterior, trebuie contactată o firmă de tractare sau un service specializat. Încercarea de a ajunge pe roți la atelier poate transforma o problemă minoră într-o avarie costisitoare.

La service, rezervorul este golit complet cu ajutorul unor pompe speciale, filtrul de combustibil este înlocuit, iar conductele sunt verificate pentru eventuale reziduuri. În funcție de model, accesul la rezervor poate necesita demontarea banchetei spate sau chiar scoaterea completă a rezervorului. Orice intervenție improvizată, inclusiv golirea rezervorului acasă sau diluarea combustibilului, crește riscul de daune și poate duce la pierderea garanției”.

Procedura standard presupune extragerea integrală a combustibilului contaminat, curățarea instalației de alimentare și înlocuirea obligatorie a filtrului de combustibil:

Tehnicianul verifică pompa de injecție și injectoarele pentru semne de uzură sau gripare. Dacă motorul nu a fost pornit, intervenția durează, de regulă, una-două ore și implică costuri relativ moderate. În situația în care vehiculul a funcționat cu amestec de benzină și motorină, durata lucrării crește, iar unele componente pot necesita recondiționare sau înlocuire.

Lipsa lubrifierii este principala problemă generată de benzina ajunsă în sistemul diesel: „La motoarele moderne, efectele apar rapid: pierdere de putere, zgomote anormale ale injectoarelor și fum în exces. Nerezolvarea promptă poate duce la distrugerea pompei de înaltă presiune și a injectoarelor.

Chiar și o rulare de doi-trei kilometri cu combustibil necorespunzător poate însemna facturi de peste 3.500 de lei, doar pentru recondiționarea injectoarelor sau schimbarea pompei”.

Majoritatea polițelor RCA sau CASCO, a atra atenția tehnicianul auto, nu acoperă daunele provocate de alimentarea greșită. În aceste cazuri, costurile sunt suportate integral de proprietarul vehiculului: „Intervenția rapidă, înainte de pornirea motorului, poate limita cheltuielile la o simplă golire și curățare a rezervorului.

Prevenția rămâne cea mai eficientă soluție. Verificarea etichetei de pe pompă, citirea inscripțiilor de pe bușonul rezervorului și evitarea alimentării în grabă sunt măsuri simple, dar esențiale. Cele mai multe situații de alimentare greșită apar din grabă sau din obișnuință, mai ales atunci când se folosesc mai multe tipuri de vehicule. O verificare de câteva secunde a tipului de combustibil, înainte de a introduce pistolul în rezervor, poate preveni reparații costisitoare și perioade lungi de imobilizare a mașinii”.