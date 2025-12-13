Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei

Sancțiunile prevăzute de noile reguli privind asigurarea obligatorie RCA au început să fie aplicate din 13 decembrie, după o perioadă de grație acordată șoferilor pentru adaptarea la modificările legislative intrate în vigoare la jumătatea lunii noiembrie.

La începutul lunii noiembrie au fost introduse mai multe schimbări în ceea ce privește asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), inclusiv extinderea obligației de asigurare și pentru bicicletele și trotinetele electrice. Totodată, autoritățile au decis ca aplicarea amenzilor să fie amânată cu o lună, astfel încât cetățenii să aibă timp să se conformeze noilor cerințe.

Legea 181/2025, aplicabilă din 16 noiembrie, a adus modificări semnificative cadrului legal stabilit anterior prin Legea 132/2017, care reglementează domeniul asigurărilor RCA.

În prezent, legislația prevede obligativitatea încheierii unei polițe RCA inclusiv pentru bicicletele și trotinetele electrice. De asemenea, au fost schimbate regulile referitoare la suspendarea voluntară a polițelor RCA în perioada în care este suspendată înmatricularea vehiculului.

Chiar dacă prevederile legii se aplică din noiembrie, sancțiunile pentru nerespectarea acestora „intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României”, potrivit Legii 181/2025, ceea ce înseamnă că amenzile vor fi aplicate începând cu 13 decembrie, conform Avocat.net.

Începând de sâmbătă, autoritățile vor sancționa următoarele situații:

nerespectarea obligației de a încheia o poliță RCA pentru vehiculele prevăzute de lege, categorie în care sunt incluse acum și bicicletele sau trotinetele electrice;

încălcarea regulii potrivit căreia, pe durata suspendării efectelor contractului RCA și a înmatriculării vehiculului, acesta trebuie imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

Cei care nu respectă aceste obligații riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului. Documentele vor fi restituite doar după prezentarea unei dovezi privind încheierea unei asigurări RCA pentru vehiculul respectiv.

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul poliției rutiere din cadrul Poliției Române exclusiv pentru situația circulației autovehiculelor neasigurate pe drumurile deschise circulației publice”, prevede legea.

Legea 181/2025 aduce și cerințe suplimentare pentru societățile de asigurare RCA. Asigurătorii sunt obligați să precizeze dacă iau în calcul certificatele privind istoricul de daune și trebuie să trateze documentele emise în alte state membre ale Uniunii Europene în aceleași condiții ca pe cele eliberate în România.

Actul normativ modifică totodată regulile aplicabile polițelor RCA încheiate pentru perioade mai scurte de o lună, precum și dispozițiile referitoare la excepțiile de la obligația de a deține o astfel de asigurare.