Fostul premier al Coreei de Sud, condamnat la 23 ani de închisoare

Un tribunal din Coreea de Sud a pronunțat miercuri prima hotărâre judecătorească legată de tentativa de impunere a legii marțiale din decembrie 2024, stabilind că acțiunile respective au constituit o insurecție, potrivit The Guardian.

Fostul prim-ministru Han Duck-soo a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru implicarea sa în evenimentele generate de decretul emis de fostul președinte Yoon Suk Yeol. Instanța a dispus reținerea imediată a lui Han, care are dreptul de a face apel.

Judecătorul Lee Jin-kwan a arătat în motivarea verdictului că tentativa de impunere a legii marțiale din 3 decembrie 2024 a reprezentat o formă de insurecție, fiind pentru prima dată când justiția sud-coreeană se pronunță explicit în acest sens.

Instanța a stabilit că Han Duck-soo a contribuit activ la crearea aparenței unei ședințe legitime de guvern, menită să valideze un decret considerat neconstituțional.

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de 15 ani de închisoare, însă judecătorul a decis o condamnare mai severă, respingând utilizarea precedentelor istorice din perioada loviturilor de stat militare.

Potrivit instanței, situația analizată a fost descrisă drept o „autolovitură de stat” realizată de o putere aleasă democratic, cu riscuri specifice pentru ordinea constituțională.

Instanța a reținut că, în calitate de prim-ministru, Han Duck-soo avea obligația constituțională de a preveni adoptarea decretului, însă a ales să participe la demers. Judecătorul a declarat că acesta „a ales să se alăture” acțiunii, în loc să o blocheze prin atribuțiile legale de care dispunea.

De asemenea, s-a constatat lipsa unei manifestări de remușcare autentice, fiind menționate încercări repetate de a ascunde probe și declarații considerate neconforme cu realitatea pe parcursul procesului.

Printre probele considerate relevante s-a aflat o convorbire telefonică din 8 decembrie, în care Han i-ar fi cerut unui consilier prezidențial distrugerea unui document antedatat privind legea marțială, afirmând: „Să facem să pară că semnătura mea nu a existat niciodată”.

Instanța a mai stabilit că Han, în vârstă de 76 de ani, cunoștea planul privind legea marțială cu câteva ore înainte de anunțul televizat al lui Yoon Suk Yeol, făcut la ora 22:28, pe 3 decembrie.

Înregistrări CCTV l-au surprins aprobând din cap în timp ce președintele explica planul și primind documente oficiale, inclusiv proclamarea legii marțiale.

Doar șase miniștri au fost convocați în avans la sediul prezidențial, iar instanța a reținut că Han a contribuit la asigurarea cvorumului minim, fără a permite o deliberare substanțială.

În plus, acesta a fost găsit vinovat de crearea de documente false, distrugerea unor înregistrări prezidențiale și mărturie mincinoasă în timpul procedurilor de destituire ale lui Yoon.

Han Duck-soo, diplomat de carieră, a lucrat sub cinci președinți și a fost numit prim-ministru în mai 2022, devenind cel mai longeviv premier sub un singur președinte în perioada democratică a Coreei de Sud.

Pe parcursul procesului, el a susținut că s-a opus în privat legii marțiale și că se afla în stare de șoc psihologic, declarând în fața instanței: „Nu am susținut-o niciodată și nu am încercat să o ajut”.

Verdictul în cazul lui Han a fost pronunțat la cinci zile după ce Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea propriei arestări. Procesul privind acuzația de insurecție împotriva fostului președinte are verdictul programat pentru 19 februarie, procurorii solicitând pedeapsa capitală.