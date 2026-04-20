Patru zodii își dau demisia fără să se uite înapoi. Portofelul spune „e timpul pentru schimbare”

În săptămâna 20–26 aprilie 2026, anumite zodii sunt influențate de un context astrologic asociat cu inițiativa și schimbările profesionale, iar patru dintre ele pot lua decizii importante legate de locul de muncă, potrivit analizelor publicate de Astrology.com.

Potrivit analizelor, perioadele dominate de energia zodiei Berbec sunt frecvent asociate cu „noi începuturi, acțiune și asumarea riscurilor”.

În interpretările astrologice, acest tip deinfluență este considerat favorabil pentru schimbări în carieră sau pentru inițierea unor proiecte profesionale diferite.

De asemenea, publicația Bustle notează că tranzitele planetare din luna aprilie tind să stimuleze „claritatea în decizii și dorința de independență”, ceea ce poate explica de ce unii nativi aleg să părăsească locuri de muncă stabile în favoarea unor oportunități noi.

Pentru nativii Rac, perioada analizată vine cu o nevoie accentuată de stabilitate emoțională și profesională. În momentul în care mediul de lucru nu mai oferă siguranță sau recunoaștere, decizia de schimbare devine mai probabilă.

Conform interpretărilor astrologice publicate de Cafe Astrology, Racii sunt mai sensibili la dezechilibrele din viața profesională și tind să reacționeze prin „retragere sau schimbare de direcție atunci când nu se mai simt apreciați”.

Taurii, în mod tradițional orientați spre stabilitate, pot fi determinați să își schimbe locul de muncă în contextul unor transformări externe.

Potrivit Co–Star Astrology, perioadele marcate de influențe dinamice pot forța Taurii să „renunțe la confort pentru a face loc progresului”. Această tendință este asociată cu momentele în care rutina profesională devine limitativă.

Pentru Leu, schimbările nu vin neapărat din nemulțumire, ci din apariția unor oportunități mai avantajoase.

Analizele publicate de Allure arată că Leii sunt încurajați în această perioadă să își asume riscuri calculate și să își valorifice potențialul profesional, în special atunci când apar contexte care le pot aduce vizibilitate sau câștiguri mai mari.

Nativii Pești pot fi impulsionați în această perioadă de dorința de îmbunătățire a situației financiare.

Conform Refinery29, influențele astrologice din aprilie pot accentua nevoia de siguranță financiară, determinându-i pe Pești să caute „oportunități mai bine plătite sau mai stabile”.

Săptămâna 20–26 aprilie 2026 este asociată, în interpretările astrologice internaționale, cu inițiativa și schimbările rapide, în special în plan profesional. Racii, Taurii, Leii și Peștii se numără printre zodiile care pot lua în calcul o schimbare de job, fie din necesitate, fie din dorința de progres.

Deși aceste previziuni nu au bază științifică, ele reflectă un tipar narativ frecvent întâlnit în astrologie: perioadele de tranziție sunt corelate cu decizii importante. În practică, astfel de schimbări rămân influențate în principal de factori economici, personali și profesionali concreți.