Săptămână decisivă pentru trei zodii. Ce aduce Luna Plină și Mercur Cazimi

Trei zodii atrag un val de noroc în perioada 2 – 8 martie 2026, într-un context astrologic marcat de mișcări importante ale planetelor și de o eclipsă de Lună plină, potrivit YourTango.

Deși Mercur rămâne retrograd în Pești până la 20 martie, momentul Cazimi din 7 martie este considerat un punct de cotitură.

Potrivit descrierii astrologice, „Mercur Cazimi este momentul în care planeta comunicării călătorește în inima Soarelui, începând un nou ciclu”.

Astfel, intervalul 7 – 20 martie ar marca trecerea de la gestionarea situațiilor dificile din trecut la o etapă de progres și planificare.

În același timp, pe 5 martie are loc o Lună plină cu eclipsă în Fecioară, un eveniment asociat cu încheieri și transformări. „Deși Luna Plină este cunoscută pentru finaluri, este mai degrabă vorba despre proces.

Nimic în viață nu se încheie pur și simplu cu o Lună Plină. Mai degrabă, evoluează”, se arată în analiza astrologică. În acest context, Racul, Capricornul și Leul sunt zodiile indicate ca beneficiind de un plus de șansă în această săptămână.

Pentru nativii din Rac, zona Peștilor este asociată cu noile începuturi și cu abundența. În ultimii ani, acest sector ar fi fost influențat de tranzitul lui Saturn și Neptun, aspect descris ca fiind unul care a adus restricții sau senzația de stagnare. Odată cu schimbarea poziției acestor planete, ritmul vieții ar urma să se accelereze.

Analiza subliniază: „Fiți atenți la ceea ce intră în viața voastră”. Momentul Mercury Cazimi din 7 martie este prezentat drept un prilej pentru „noi oportunități și o a doua șansă la ceva care nu a funcționat în trecut”.

Totodată, intrarea lui Marte în Pești pe 2 martie ar oferi impulsul necesar pentru a acționa. „Mercury Cazimi reprezintă un ciclu complet nou de noroc în viața voastră sub forma ofertelor și oportunităților”.

Nativii sunt încurajați să valorifice perioada și să privească eventualele întârzieri anterioare ca parte a unui proces mai amplu.

Pentru Capricorn, punctul central al săptămânii este eclipsa de Lună plină în Fecioară din 5 martie. Evenimentul este descris drept „o schimbare emoțională importantă și o conștientizare privind direcția în care doriți să vă duceți viața și modul în care vă simțiți”.

Conform interpretării, Luna Plină aduce la maturitate un eveniment sau o temă din viață, „dar doar pentru ca voi să decideți cum vreți să progresați”.

În paralel, eclipsa lunară ar putea genera „o schimbare sau o modificare neașteptată a direcției” dorite. Accentul cade mai mult pe transformările interioare decât pe factorii externi.

„Dublele Luni Noi în Fecioară care au avut loc în 2025”, este un moment în care „ceva incredibil începea în viața voastră, dar avea nevoie de mai mult timp pentru a prinde rădăcini”.

Acum, eclipsa ar reprezenta ocazia de a evalua progresul și de a ajusta direcția personală.

Pentru Leu, perioada este asociată cu influența lui Neptun și Saturn în Berbec.

„Neptun inspiră să visați, în timp ce Saturn cere să investiți efort în viața pe care o doriți”, se precizează în analiză. Această combinație este prezentată ca o oportunitate de a transforma aspirațiile în obiective concrete.

Un moment relevant este conjuncția dintre Venus și Saturn în Berbec, pe 8 martie. „Această aliniere aduce un nou început”, se arată în text.

Energia combinată a celor două planete este descrisă astfel: „Venus este despre frumusețe și abundență, în timp ce Saturn vă ajută să manifestați ceea ce vă doriți”.

Pentru nativii Leu, mesajul central este să nu renunțe la idei din cauza efortului necesar și să nu se subestimeze înainte de a începe un proiect nou. Perioada este caracterizată drept una de consolidare și clarificare a obiectivelor personale.