Dorel Vișan, despre rugăciune: Nu te schimbă, dacă nu te schimbi tu

Rugăciunea este extrem de importantă în apropierea noastră față de Dumnezeu, a spus maestrul Dorel Vișan la un podcast. Însă în momentul în care omul care se roagă nu se schimbă, atunci până și rugăciunea este în zadar.

Artistul Dorel Vișan a explicat că există o tehnică a rugăciunii care nu are legătură cu lungimea acesteia. Singurul lucru pe care trebuie să îl aibă în vedere credinciosul este profunzimea acestei acțiuni atunci când se închină la Dumnezeu.

”Rugăciunea este cea mai apropiată acțiune de întoarcere la Dumnezeu. Eu nu fac rugăciuni lungi, eu spun numai: Doamne ajută-mă sau Doamne își mulțumesc. Și Dumnezeu înțelege. Nu trebuie să stai ore întregi să te rogi, el te înțelege și te aude. Dar trebuie să intri în legătură cu el și să te scufunzi și să te predai lui”, a explicat maestrul.

Ba mai mult, dacă doar mergi la biserică sau la moaște și te întorci la fel, atunci lucrurile nu se vor schimba în bine. ”Nu să mergi la biserică și la pupatul moaștelor și să te întorci cum te-ai dus. Dacă te întorci cum te-ai dus, te-ai dus degeaba.

Trebuie să te întorci schimbat. De la biserică și de la pupatul moaștelor trebuie să te întorci mai bun, mai înțelegător, mai cuminte, mai gânditor. Și atunci înseamnă că începi să te schimbi. Nu te-ai schimbat, dar începi”, a mai spus Dorel Vișan.

Pe de altă parte, actorul a mai explicat că schimbarea vine cu moartea unei părți din tine. Mai exact partea care nu era tocmai apropiată de Dumnezeu și de căile lui.

”Ca să te schimbi e foarte greu. Mântuirea este un proces foarte complicat pentru om. Iisus a spus: voi trebuie să vă nașteți din nou”, a încheiat acesta.