„Marile lovituri nu sunt deloc întâmplătoare!”- replica unui film românesc menită să-și găsească o confirmare în aceste zile

Ziua de 28 februarie 2026, ultima zi a acestei ierni a debutat în sunetele de „breaking news” ale televiziunilor și în notificările pe gadget-uri ale marilor site-uri de știri și de presă naționale și internaționale. Dar oare alegerea acestei date este întâmplătoare? Dacă ne uităm în istoricul zilei, se pare că nu.

„Marile lovituri nu sunt deloc întâmplătoare!” este replica rostită de mogulul de presă Mircea Moraru jucat de actorul Dorel Vișan în filmul „Magnatul” din 2004, regizat de Șerban Marinescu după un scenariu de Bogdan Ficeac.

Purim este o sărbătoare tradițională evreiască. Se celebrează în a 14-a zi a lunii ebraice Adar. Corelată cu tradiția calendarului creștin, data creștină este 2/3 martie 2026, în acest an. Sărbătoarea evreiască, la fel ca toate sărbătorile evreiești, de altfel, începe tradițional, la apusul Soarelui, până la apusul Soarelui din ziua ulterioară.

În anul 427 î.Hr., Ahașveruș (Artaxerxes I, fiul lui Xerxes, care a domnit între 465 și 424 î.Hr.), regele perșilor a eliberat poporul evreu din captivitatea babilonică, după ce în 538 î.Hr., perșii cuceriseră Babilonul. Haman, o căpetenie care avea în grijă situația evreilor, ca popor supus perșilor dorea lichidarea lor, Mordechai, un învățat evreu și-a pregătit nepoata, pe Hadasha, ca sub numele de Esthera (o prelucrare a numelui zeiței babiloniene Iștar) să ceară îndurare pentru poporul evreu.

Haman urzise o consporație contra lui Ahasveruș, iar vina să cadă pe evrei. Însă, Mordechai a reușit să o împiedice și ca atare, el a fost apreciat de Artaxerxes I care a aceeptat-o în cercul favoritelor sale pe Esthera (Iștar). Ea a ascuns faptul că era evreică, dar l-a lăudat pe Mordechai ca înțelept în fața regelui.

Esthera i-a cerut lui Mordechai ca tot poporul evreu să postească aspru și să stea îmbrăcați în saci cu cenușă în cap, rugându-se pentru ziua când ea va putea să pledeze cauza evreilor în fața lui Ahasveruș. În cele din urmă, Artaxerxes a primit-o pe Esthera care a dezvăluit intrigile lui Haman, care a fost spânzurat în spânzurătoarea pe care el o pregătise pentru Mordechai. În 425 î. Hr, cei 10 fii ai lui Haman au fost și ei executați drept complotiști.

Purim, este așadar o sărbătoare a bucuriei eliberării, foarte populară mai ales printre copiii evrei. Practic, atacul israelian contra Republicii Islamice dorește o venire la Teheran a unui regim democratic, prietenos cu evreii. Se știe că șahul alungat în 1979, prieten al americanilor prețuia civilizația pre-islamică, persană a Iranului. Iranul este stat islamic, dar nu arab ci, indo-european, iar limba pharsi, deși se scrie folosind caractere arabe este o limbă indo-europeană.

În 1953, Iranul devenise ca urmare a unei lovituri de stat, un regim apropiat de SUA. În 1963, ayatollahul Komeini a fost arestat și a stat în exil până la începutul anilor 70. La 7 ianuarie 1978, au început protestele în Iran. Pe 16 ianuarie 1979, șahul a părăsit Iranul, la bordul propriului său avion. La 11 februarie 1979, monarhia a fost abolită, iar referendumul de la 1 aprilie 1979, a proclamat Republica. Iranul islamic a devenit așadar un inamic al SUA.

Se știe că urmașul ultimului șah Mohammed Rheza Pahlevi, Rheza a trăit în ultimii ani în SUA și a lansat numeroase mesaje de simpatie pentru protestele din Iran. Numele său apare pe buzele protestatarilor, El ar putea fi opțiunea SUA pentru a reconstrui Iranul sub forma unei monarhii laice, revenindu-se la regimul de tipul celui alungat în 1979, acum 47 de ani.

Emblematicul general israelian și om politic Ariel Sharon, născut pe 26 februarie 1928 și decedat pe 11 ianuarie 2014 era poreclit „Buldozerul” datorită calculării în timp a unor măsuri cu efecte distructive în război, Numele său de luptător era „Arik”, care se traduce prin „Leul”. Leul este prezent în mentalul acțiunilor israeliene, ultima din iunie fiind codată „Ascensiunea Leului”. Acum, operațiunea a fost codată „Răgetul Leului”.