Risc major de terorism în Europa, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a determinat autoritățile europene să își intensifice nivelul de alertă în materie de securitate.

Europol avertizează că războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iran poate avea consecințe directe asupra securității interne a Uniunii Europene.

Potrivit unei declarații transmise către Euronews, agenția europeană de poliție a subliniat că există riscuri crescute de terorism, extremism violent, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Jan op gen Oorth, șeful departamentului de comunicare al Europol, a declarat că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot avea impact imediat asupra securității europene.

„Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE”, a declarat Jan op gen Oorth într-un mesaj transmis prin e-mail către Euronews.

Oficialul a explicat că principalele riscuri identificate de Europol includ o creștere a amenințărilor teroriste și extremiste.

„Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă”, a precizat acesta.

Potrivit evaluării Europol, amenințarea teroristă în Europa este în prezent considerată ridicată.

Oficialii agenției avertizează că radicalizarea ar putea avea loc în special în mediul online și în cadrul unor grupuri mici sau al unor indivizi care acționează singuri.

Jan op gen Oorth a explicat că riscul este legat de „radicalizarea internă a actorilor singuratici” sau de activitatea unor „celule mici, autoinițiate”.

De asemenea, Europol avertizează că răspândirea rapidă a conținutului polarizant pe internet poate accelera procesele de radicalizare în rândul unor comunități din diaspora sau al altor persoane vulnerabile la propaganda extremistă.

Agenția europeană de poliție a transmis că există preocupări privind activitatea unor rețele legate de Iran pe teritoriul european.

Acestea ar include grupuri asociate cu așa-numita „Axă a Rezistenței”, o alianță regională de organizații susținute de Teheran.

Europol avertizează și asupra existenței unor rețele criminale despre care se crede că ar opera sub coordonarea instituțiilor de securitate iraniene.

Avertismentul Europol vine la scurt timp după un apel lansat în Iran de marele ayatollah Nasser Makarem Shirazi.

Acesta a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite și Israelului.

Apelul a fost lansat în contextul morții liderului suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor comune ale SUA și Israelului.

În paralel, autoritățile iraniene au transmis avertismente către guvernele europene.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat că orice acțiune împotriva Teheranului va fi considerată un act ostil.

Oficialul iranian a afirmat că orice sprijin acordat adversarilor Iranului va fi interpretat drept complicitate la atacuri.

Mai multe state europene au anunțat deja măsuri suplimentare de securitate.

În Germania, autoritățile din landul Renania de Nord-Westfalia au transmis pentru Euronews că în prezent nu există indicii privind o amenințare concretă.

Cu toate acestea, oficialii germani au subliniat că situația se poate schimba rapid.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat consolidarea operațiunii militare de securitate „Opération Sentinelle”.

Această operațiune presupune mobilizarea militarilor pentru protejarea unor obiective sensibile din întreaga țară.

Ministrul de interne al Franței, Laurent Nuñez, a declarat după o reuniune cu oficiali din domeniul securității că nu există în prezent informații despre un atac terorist iminent.

Cu toate acestea, autoritățile franceze mențin nivelul de vigilență la un nivel ridicat.

Autoritățile europene amintesc că în trecut au existat incidente asociate cu rețele iraniene.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri a avut loc în 2018, când agenți iranieni au fost acuzați că au planificat un atentat asupra unui miting al disidenților iranieni organizat la Villepinte, lângă Paris.

Atacul ar fi vizat o reuniune organizată de Organizația Mojahedinilor Populari din Iran, dar planul a fost dejucat de serviciile de informații europene.

Franța a mai fost afectată de atentate asociate cu Iranul și în trecut.

Între 1985 și 1986, o serie de atacuri cu bombă la Paris au provocat moartea a 12 persoane și rănirea altor peste 200.

Experții în securitate avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe indirecte asupra Europei.

David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică, a declarat pentru postul de radio France Info că autoritățile iraniene ar putea încerca să creeze instabilitate în statele pe care le consideră adversare.

„Regimul luptă pentru supravieţuirea sa în ţară, aşa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în ţările pe care le consideră susţinătoare ale ceea ce se întâmplă în prezent la nivel regional”, a spus expertul.