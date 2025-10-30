Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată

Vremea se schimbă radical în ultima lună de toamnă, iar meteorologii de la Accuweather anunță că România se va confrunta cu primele ninsori consistente chiar din luna noiembrie. Dacă în anii trecuți zăpada apărea abia în preajma Crăciunului, în 2025 iarna își va face simțită prezența mai devreme.

Conform prognozei actualizate Accuweather, luna noiembrie va aduce un val rece care va acoperi cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor coborî până la valori apropiate de 0 grade Celsius, iar precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de lapoviță și ninsoare, inclusiv în zonele de câmpie.

Meteorologii prognozează că ultima parte a lunii noiembrie va marca o răcire accentuată a vremii, cu maxime diurne ce nu vor depăși 6 grade și minime nocturne de 1 grad Celsius. „Așa cum se vede și în imaginea de mai jos, care prezintă prognoza detaliată pentru București în luna noiembrie, primele semne de iarnă adevărată vor apărea în Capitală în jurul datei de 28”, arată analiza Accuweather.

Conform datelor publicate, zăpada și lapovița își vor face apariția spre finalul lunii în mai multe regiuni: Transilvania, Moldova, Oltenia și Banat, unde temperaturile vor scădea frecvent sub pragul de îngheț. Cantități mai mari de precipitații se vor înregistra în zonele montane, acolo unde stratul de zăpadă se va depune însemnat și se va menține mai multe zile.

Specialiștii avertizează că aceste episoade de iarnă timpurie sunt tot mai frecvente în contextul variațiilor climatice accentuate. Astfel, trecerea bruscă de la temperaturi de toamnă blândă la valori apropiate de zero grade devine un semn al instabilității climatice care afectează întreaga regiune.

Meteorologii recomandă populației să fie pregătită pentru schimbări rapide de temperatură și pentru primele ninsori care vor marca începutul iernii în România.