Spania vrea să impună purtarea măștilor din cauza gripei

Autoritățile spaniole analizează posibilitatea reintroducerii unor restricții sanitare după ce numărul cazurilor de gripă a început să crească alarmant în ultimele zile. În acest context, experții recomandă populației să respecte măsurile preventive, precum purtarea măștii în spațiile aglomerate și vaccinarea, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire și complicații severe, informează Daily Star.

Așadar, Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii, ca răspuns la creșterea rapidă a cazurilor de gripă înainte de sezonul rece. Ministerul Sănătății a lansat un avertisment la nivel național și colaborează cu guvernele regionale pentru a limita răspândirea infecțiilor și a proteja persoanele vulnerabile.

Potrivit noilor reguli, purtarea măștii va fi obligatorie pentru pacienți, vizitatori și angajați în spitale, centre de asistență medicală primară și unități de îngrijire pentru vârstnici.

Reintroducerea acestei măsuri reprezintă cel mai semnificativ pas de prevenție din perioada post-pandemică, de la ridicarea restricțiilor legate de COVID-19.

Autoritățile subliniază că scopul principal este prevenirea suprasolicitării spitalelor, deja afectate de COVID-19 și alte boli respiratorii. Unele regiuni, precum Aragón și Andaluzia, au început deja să recomande sau să impună purtarea măștilor în spitale și cămine de bătrâni.

Ministerul Sănătății intenționează să implementeze un protocol standardizat valabil în toate cele 17 comunități autonome. Deși regulile vor fi similare la nivel național, regiunile vor avea flexibilitatea de a adapta măsurile în funcție de rata locală a infecțiilor, gradul de ocupare a spitalelor și incidența gripei.

Potrivit noilor directive, purtarea măștii va fi obligatorie în spitale, centre de asistență medicală primară și unități de îngrijire rezidențială, atât pentru pacienți, cât și pentru vizitatori și personal, în zonele considerate cu risc ridicat. Prioritate vor avea centrele care tratează pacienți imunocompromiși și căminele de bătrâni, unde riscul de complicații severe este mai mare.

În afara acestor unități, autoritățile recomandă în continuare purtarea măștilor de către persoanele cu simptome, vârstnici sau cei cu afecțiuni cronice, însă obligativitatea va fi impusă doar dacă nivelul de alertă local crește. Având în vedere că regulile pot varia între regiuni, se recomandă verificarea constantă a informațiilor atât la nivel național, cât și regional.

Spania intensifică campania de vaccinare împotriva gripei, vizând în special adulții în vârstă, personalul medical și persoanele cu afecțiuni cronice. Autoritățile încurajează populația să se imunizeze cât mai rapid pentru a preveni complicațiile severe.

Specialiștii în sănătate publică recomandă combinarea vaccinării cu măsuri simple, dar eficiente: purtarea măștii, igiena riguroasă a mâinilor și ventilația adecvată a spațiilor închise. De asemenea, izolarea la domiciliu în cazul apariției simptomelor rămâne un element important pentru a limita răspândirea virusului.

Ministerul Sănătății speră că aceste măsuri proactive vor împiedica suprasolicitarea spitalelor pe măsură ce sezonul gripal se intensifică. Protocolul național este gândit să fie flexibil, astfel încât autoritățile să poată ajusta restricțiile în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Deși revenirea la purtarea măștilor în unitățile medicale poate fi percepută ca un pas înapoi, oficialii subliniază că „măsurile sunt temporare și aplicate doar în medii cu risc ridicat”. În rest, viața de zi cu zi poate continua aproape normal, fără restricții majore.