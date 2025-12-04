Cum recunoști dacă simptomele sunt de gripă sau de COVID

Pe măsură ce sezonul rece își intră în drepturi, tot mai mulți oameni se întreabă cum pot face diferența între gripă și COVID-19. Medicii atrag atenția că, deși ambele afecțiuni respiratorii au simptome asemănătoare, există câteva indicii care pot face diferența, potrivit Express.

În timp ce UKHSA recomandă luarea în considerare a purtării măștilor de protecție, un medic a dezvăluit metodă sigură prin care oamenii își pot da seama dacă au COVID-19. Este știut faptul că atât gripa, cât și COVID-19 se manifestă prin febră, oboseală, dureri musculare și tuse și este greu să ne dăm seama de ce boală suferim.

Totuși, COVID-19 poate include pierderea gustului și a mirosului, simptom mult mai puțin frecvent în cazul gripei, explică Dr. Babak Ashrafi. De asemenea, debutul simptomelor diferă: gripa apare de regulă brusc, cu o stare generală de rău pronunțată, în timp ce COVID-19 poate evolua mai lent.

Dr. Babak Ashrafi, de la Superdrug Online Doctor, explică că identificarea precisă poate fi dificilă, deoarece simptomele acestor afecțiuni se suprapun adesea. Cu toate acestea, atenția la nuanțele subtile și testarea la momentul potrivit rămân esențiale pentru protecția proprie și a celor din jur.

Potrivit Dr. Ashrafi, singura metodă sigură de a distinge între gripă și COVID-19 rămâne testarea. Totuși, anumite simptome pot oferi indicii. COVID-19 este mai predispus să provoace pierderea sau alterarea gustului și mirosului, oboseală persistentă, dureri musculare și, uneori, dificultăți respiratorii.

În schimb, gripa se instalează adesea brusc: o persoană poate să se simtă perfect într-o zi și să fie complet epuizată în următoarea. Simptomele caracteristice includ febră mare, frisoane, dureri de cap și musculare. Răcelile, care sunt în general mai blânde, afectează de regulă partea superioară a căilor respiratorii, cauzând nas curgător, strănut și dureri în gât.

„Atât gripa, cât și COVID-19 pot provoca forme severe de boală, mai ales în cazul adulților în vârstă sau al persoanelor cu afecțiuni cronice, riscurile fiind semnificativ mai mari”, avertizează Dr. Ashrafi.

El subliniază că este probabil ca ambele virusuri să circule simultan în sezonul rece, ceea ce nu doar că pune presiune pe sistemul medical, ci și crește șansele de infectare în timp ce organismul încă se recuperează de la o boală.

Medicul recomandă câteva măsuri simple, dar cu impact semnificativ, pentru a preveni răspândirea gripei și a Covid-19. „Actualizarea la zi a vaccinurilor antigripale și anti-Covid rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție personală”, explică dr. Ashrafi.

Igiena de bază are un rol esențial: spălarea frecventă a mâinilor, acoperirea nasului și a gurii atunci când tușiți sau strănutați și izolarea la primele semne de boală reduc riscul de contaminare.

În plus, în spațiile interioare aglomerate, purtarea unei măști adaugă un strat suplimentar de protecție. „Aceste obiceiuri simple nu doar că te protejează pe tine, ci ajută și la siguranța persoanelor vulnerabile în perioada de vârf a sezonului rece”, adaugă medicul.

Deși gripa, Covid-19 și răceala obișnuită pot începe cu simptome asemănătoare, recunoașterea diferențelor și testarea la timp sunt esențiale pentru a identifica corect boala, a concluzionat medicul.