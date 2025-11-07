Cum să recunoști simptomele bolii Crohn

Boala Crohn afectează milioane de oameni în întreaga lume și poate provoca simptome digestive care influențează direct calitatea vieții. Deși uneori simptomele se pot confunda cu cele ale altor boli digestive, recunoașterea momentului în care apar și a tipului de manifestări ajută la obținerea unui diagnostic rapid. Ghidul de mai jos te va sprijini să identifici semnele bolii Crohn, să înțelegi riscurile posibile și să acționezi când apar schimbări în starea ta de sănătate.

Boala Crohn este o patologie inflamatorie care afectează în special intestinul subțire (în zona numită ileon) sau colonul. Uneori, inflamația se extinde în toate segmentele tractului digestiv, de la gură la anus. Peretele intestinal se inflamează până în straturile profunde, ceea ce poate duce la probleme de absorbție a nutrienților și disconfort abdomenal frecvent.

Persoanele cu Crohn pot avea perioade în care simptomele dispar (remisiuni), urmate de episoade în care acestea revin sau se intensifică (pusee). Fii atent la orice modificare și discută cu medicul dacă apar manifestări noi sau supărătoare. Află mai multe despre boala Crohn, simptomele, cauzele si tratamentul acesteia.

Cercetătorii nu au identificat o cauză unică pentru apariția bolii Crohn. Totuși, reacțiile imune anormale, factorii genetici (istoricul familial de boli inflamatorii intestinale) sau expunerea la anumite medii cresc riscul apariției bolii. Fumatul se află printre factorii care pot agrava evoluția bolii Crohn și îngreunează răspunsul la terapie. Alimentația bogată în grăsimi și stresul continuu pot contribui la apariția sau la agravarea simptomelor.

Recunoașterea timpurie poate duce la o gestionare mai bună a bolii și la evitarea complicațiilor. Respectă aceste etape pentru a identifica simptomele asociate bolii Crohn:

Monitorizează frecvența și tipul scaunelor: Observi că ai diaree persistentă? Crohn poate provoca scaune moi, uneori cu sânge sau mucus, care durează mai mult de câteva zile.

Evaluează durerile sau crampele abdominale: Durerile în zona inferioară a abdomenului apar frecvent, însoțite de balonare sau disconfort.

Fii atent la semne suplimentare: Pierdere involuntară în greutate, lipsa poftei de mâncare, febră ușoară sau oboseală prelungită sunt semnale de alarmă. Oboseala care nu trece cu odihnă și scăderea bruscă în greutate trebuie discutate cu medicul.

Identifică simptomele extraintestinale: Uneori, Crohn se manifestă și prin inflamații la nivelul ochilor (roșeață, vedere încețoșată), al articulațiilor (durere, umflare) sau cu apariția unor leziuni pe piele.

Notează schimbările recurente: Simptomele se pot ameliora temporar și apoi revin periodic sub formă de crize (pusee). Ține un jurnal cu simptomele zilnice pentru a oferi detalii medicului.

Dacă observi oricare dintre aceste semne și ele persistă, acționează rapid și programează o consultație medicală.

Dacă nu tratezi boala Crohn în mod adecvat, pot apărea complicații. Iată câteva situații care pot indica o agravare a bolii:

Stricturi intestinale: porțiuni îngustate ale intestinului, care pot bloca digestia

Fistule: legături anormale între intestin și alte organe (de exemplu, piele sau vezică)

Abcese: colecție localizată de puroi ce provoacă durere, febră și umflături

Fisuri anale sau sângerări: inflamația severă duce uneori la fisuri sau hemoragii la nivelul anusului

Pe termen lung, complicațiile pot include anemie (scădere a globulelor roșii din cauza pierderii de sânge), malnutriție (datorată absorbției deficitare de nutrienți) sau chiar probleme osoase, cum ar fi osteoporoza.

Consultă medicul dacă întâmpini oricare dintre aceste situații:

Diaree care durează mai mult de trei zile

Scaune cu sânge

Dureri abdominale severe sau greu de calmat

Febră prelungită peste 38°C

Pierdere semnificativă în greutate în câteva săptămâni

Medicul va decide ce analize sunt necesare. De exemplu, poate recomanda analize de sânge pentru detectarea inflamației și a unei eventuale anemii, testarea scaunului pentru infecții, investigații imagistice (radiografii, tomografii sau RMN). Fără investigații adecvate, diagnosticul nu poate fi stabilit corect, iar automedicația poate agrava starea de sănătate.

Tratamentul bolii Crohn se adaptează stadiului și simptomelor prezente. Medicul poate recomanda:

Medicamente cu acțiune antiinflamatoare (cum ar fi mesalazina, corticosteroizi)

Imunosupresoare sau terapii biologice în formele mai severe

Dieta personalizată, conform recomandării medicului sau nutriționistului

Renunțarea la fumat și gestionarea stresului

Dacă ai intoleranță la anumite alimente sau pierdere în greutate, discută despre suplimentele potrivite cu specialistul. Sprijinul unei echipe multidisciplinare (gastroenterolog, nutriționist, psiholog) poate reduce impactul bolii asupra vieții de zi cu zi.

Evită automedicația și nu amâna consultațiile medicale. Efectele adverse ale tratamentelor diferă de la persoană la persoană și este important să raportezi orice reacție neașteptată. De exemplu, unele medicamente antiinflamatoare pot da tulburări gastrice sau afectare hepatică, iar terapiile imunosupresoare cresc riscul de infecții.

Articolul are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Pentru orice întrebare sau dacă prezinți simptome persistente, discută cu specialistul și consultă surse de încredere despre boala Crohn, simptomele, cauzele si tratamentul acesteia.

Sursa: https://www.drmax.ro/articole/boala-crohn-simptome-cauze-tratament, accesat la 13.10.2023.