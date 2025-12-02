Mai puține cazuri de COVID-19 în noiembrie. Câți oameni au murit din cauza virusului în ultimele săptămâni

Pe parcursul lunii noiembrie, în orașele din țară au fost raportate 812 cazuri noi de COVID-19, în scădere cu 84,6% față de octombrie 2025, și șapte decese în rândul persoanelor în vârstă, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

„Au fost înregistrate 812 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în scădere cu 84,6% faţă de luna octombrie 2025. 237 dintre cazurile noi din ultima lună sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare”, arată reprezentanții INSP.

Tot în noiembrie s-au înregistrat șapte decese cauzate de COVID-19, dintre care 2 bărbați și 5 femei. Două dintre victime aveau între 70 și 79 de ani, iar celelalte 5 peste 80 de ani, toate având comorbidități asociat

„Un deces a fost raportatla mai mult de 1 lună de la data înregistrării”, mai arată sursa citată.

În noiembrie au fost efectuate 1.579 teste RT-PCR și 29.298 teste rapide antigenice, cu 32,4% mai puține decât în luna precedentă. Rata pozitivă a fost de 2,6%, în scădere cu 9% față de luna anterioară.

Până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, în România au fost înregistrate 3.622.649 cazuri de COVID-19, dintre care 69.384 persoane au murit, iar pe parcursul pandemiei au fost prelucrate 14.059.256 teste RT-PCR și 15.557.465 teste rapide antigenice.

România mai are de plătit puțin peste 579 de milioane de euro pentru dozele de vaccin anti-COVID comandate de la Pfizer prin intermediul Comisiei Europene, dar ulterior refuzate de statul român, ceea ce a dus la deschiderea unui proces în instanță. Conform unui răspuns al Ministerului Sănătății pentru Europa Liberă, suma se ridică la 2,94 miliarde de lei.

În 2024, România a fost dată în judecată de Pfizer și BioNTech, după ce ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a decis să nu mai plătească dozele incluse în contractul de aprovizionare al Uniunii Europene, semnat în mai 2021. Procesul se judecă la Tribunalul de Primă Instanță francofon de la Bruxelles, fiind în faza de verificare a dosarelor, potrivit Ministerului Sănătății.

Conform contractelor semnate, România mai avea de primit 28 de milioane de doze de vaccin, mult peste necesarul efectiv. Dozele au fost negociate de Uniunea Europeană cu principalii producători în iunie 2020, iar fiecărei țări i-a fost alocat un număr de vaccinuri proporțional cu populația.