Românii, speriați de taxa Temu. Comenzile au scăzut considerabil de la începutul anului

Introducerea taxei de 25 de lei pentru coletele venite din afara UE începe să aducă rezultate. În prima lună de aplicare, Ministerul Finanțelor a colectat aproximativ 49 de milioane de lei, iar dacă acest ritm se menține, veniturile ar putea ajunge la 600 de milioane de lei pe an, echivalentul a circa 120 de milioane de euro. Firmele de curierat sunt obligate să țină evidența coletelor, să raporteze situația la ANAF și să vireze banii la bugetul statului.

În luna ianuarie, aproape două milioane de colete din afara Uniunii Europene au ajuns în România, majoritatea provenind din China, iar cele mai multe produse au avut o valoare sub 150 de euro, pragul pentru care se aplică taxa.

Deși aceasta nu apare separat pe bon, costul este inclus indirect în prețul final afișat de comercianți.

Măsura începe să se reflecte și în comportamentul consumatorilor, specialiștii estimând o scădere de aproximativ 15% a comenzilor online din afara UE față de aceeași perioadă a anului trecut.

În acest fel, autoritățile câștigă la capitolul încasări, în timp ce românii devin mai precauți și reduc volumul comenzilor internaționale.

Companiile de curierat și-au ajustat rutele astfel încât unele colete să intre mai întâi în alte state membre înainte de a ajunge la clienți, iar în acest context au apărut hub-uri logistice mari.

Taxa de 25 de lei pe colet a fost introdusă pentru a reglementa comerțul online, într-un moment în care importurile cresc rapid. Creșterile au început încă din vară, odată cu preluarea primelor transporturi aeriene de marfă din China prin Aeroportul Otopeni, iar vârful, de aproape 3,4 milioane de colete, a fost atins în noiembrie, perioadă marcată de promoții și reduceri de preț.

„Valoarea vizibilă pe site în momentul comenzii este singura care trebuie plătită curierului; responsabilitatea colectării și transferului taxei către stat revine livratorului”, declara Cristian Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), în luna februarie.

Reprezentanții firmelor de curierat au confirmat că o parte dintre colete au fost redirecționate prin alte puncte de intrare în UE, cum ar fi Polonia, Ungaria sau Grecia. De asemenea, operatorii vamali de pe Aeroportul Otopeni au arătat că volumul de procesare a scăzut cu 70–80% în ianuarie, comparativ cu lunile de vârf din noiembrie–decembrie.

La nivel european, coletele sub 150 de euro care circulă în interiorul UE nu se supun procedurilor vamale, dar platformele de comerț online din China ar putea deschide firme în state membre pentru a livra marfa ca transport intracomunitar și a evita taxarea imediată. Începând cu 1 iulie 2026, toate coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro vor fi însă taxate cu o sumă fixă de 3 euro la nivelul întregii Uniuni Europene.