Social

Un pachet livrat de Temu a venit împreună cu o surpriză nedorită. Întâmplarea a devenit virală

Comentează știrea
Un pachet livrat de Temu a venit împreună cu o surpriză nedorită. Întâmplarea a devenit viralăColet. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un tânăr din Italia a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a comandat un obiect obișnuit de pe platforma Temu. El a cumpărat un set de șah trimis din China, iar la deschiderea coletului a descoperit un scorpion, potrivit Treviso Today.

Coletul a venit cu un scorpion

Un curier i-a livrat tânărului coletul pe 4 martie, iar când a deschis pachetul a observat că în interior se afla un scorpion încă viu. Deși produsul era intact, iar ambalajul nu avea urme suspecte, din cutie a ieșit un scorpion de aproximativ 5–6 centimetri.

Deși pachetul fusese sigilat și petrecuse două săptămâni pe drum, scorpionul era încă viu. Mai mult, acesta se mișca foarte rapid.

„Într-un prim moment nu mi-am dat seama de nimic, dar după ce am deschis pachetul și am verificat cutia de șah, am văzut cum din cutie a ieșit un scorpion negru”, a povestit tânărul.

Turcia ar putea trimite F-16 în Cipru. 119 drone lansate de Iran către Iordania. Live text
Turcia ar putea trimite F-16 în Cipru. 119 drone lansate de Iran către Iordania. Live text
TikTok își extinde capacitatea de spionaj. Sunt urmăriți și utilizatorii care nu au aplicația instalată
TikTok își extinde capacitatea de spionaj. Sunt urmăriți și utilizatorii care nu au aplicația instalată

Tânărul intenționează să depună o plângere la Temu

Tânărul nu a fost rănit și a reușit să omoare scorpionul folosind primul obiect pe care l-a găsit. El a declarat că este încă șocat de cele întâmplate și intenționează să depună o plângere la Temu.

Colet Temu.

Colet Temu. Sursa foto Captură video

„Doar din întâmplare nu m-a înțepat. Dacă deschideam cutia pe partea cealaltă, scorpionul - poate otrăvitor - ar fi ajuns în mâinile mele”, a spus acesta.

Cazul, similar cu cel al unei studente din Marea Britanie

Reamintim că situația s-a mai întâmplat și în trecut, în cazul companiei Shein. O tânără a avut parte de un șoc după ce a desfăcut coletul comandat de pe platformă și a găsit în interior un scorpion viu.

„Am crezut că este o jucărie, dar apoi s-a mișcat”, a spus Sofia Alonso-Mossinger, potrivit BBC. Studenta de la Universitatea din Bristol a primit ajutor de la colegii de apartament, care au mutat scorpionul veninos într-un recipient închis, preluat ulterior de un expert.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:35 - Turcia ar putea trimite F-16 în Cipru. 119 drone lansate de Iran către Iordania. Live text
17:29 - O zonă din Europa ar putea fi inclusă pe lista Zonelor Albastre. Caracteristica unică a regiunilor
17:16 - Antena 1 încearcă să crească audiențele Survivor. Conducerea postului, refuzată de vedetele care au adus audiențe mari
17:10 - Tendințe vestimentare 2026: Ghidul complet pentru primăvara aceasta
17:02 - Un pachet livrat de Temu a venit împreună cu o surpriză nedorită. Întâmplarea a devenit virală
16:51 - Petra, situl antic sculptat în stâncă. Locul, vizitat constant de turiști

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale