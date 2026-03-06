Pe cine vizau coletele-capcană trimise de Rusia în Europa. Unul a explodat pe un aeroport din Marea Britanie

O serie de incidente produse în mai multe state europene, în care colete au luat foc sau au explodat în timpul transportului, a declanșat o amplă investigație internațională. Ancheta sugerează că în spatele acestor acțiuni s-ar afla persoane care ar fi acționat în interesul serviciilor secrete ruse, potrivit The Mirror.

O investigație comună desfășurată de autoritățile din Marea Britanie, Germania, Lituania, Olanda și Polonia a scos la iveală o operațiune suspectă în care au fost implicate pachete capabile să se autoaprindă.

Anchetatorii au legat aceste incidente de un presupus complot care viza trimiterea unor colete periculoase către mai multe destinații din Europa. Potrivit concluziilor preliminare, persoanele implicate ar fi acționat în numele serviciilor de informații militare ale Rusiei.

Investigația a început după ce mai multe pachete au explodat sau au luat foc în Marea Britanie, Germania și Polonia, producând pagube infrastructurii poștale utilizate pentru transportul coletelor.

În iulie 2024, patru pachete au fost expediate din Lituania către destinații din Marea Britanie și Polonia. Unul dintre acestea a explodat într-un depozit din Marea Britanie, iar altul a luat foc pe aeroportul din Leipzig, chiar înainte de a fi urcat într-o aeronavă. Un incident similar s-a produs și în Polonia, unde un colet a izbucnit în flăcări în interiorul unui camion.

În urma investigațiilor, autoritățile au identificat 22 de persoane în Lituania și Polonia suspectate că ar fi fost implicate în operațiune. Două dosare au fost deja înaintate instanțelor, iar procesele sunt așteptate să înceapă în cursul acestui an. Suspecții ar fi fost recrutați și ar fi primit instrucțiuni prin intermediul unei platforme de mesagerie online, iar plățile pentru activitățile desfășurate ar fi fost realizate frecvent în criptomonede.

Pe parcursul anchetei, unul dintre colete a fost interceptat înainte de a exploda, permițând specialiștilor să examineze dispozitivul și potențialul său distructiv. De asemenea, investigatorii au descoperit două „colete de test” expediate către Statele Unite și Canada, precum și alte două pachete trimise din Amsterdam către aceleași destinații. Eurojust a inițiat și a finanțat o echipă comună de investigație formată din autorități din Marea Britanie, Germania, Lituania, Polonia și Olanda. Scopul colaborării este identificarea membrilor rețelei și prevenirea altor atacuri similare.

În Marea Britanie, ancheta a fost coordonată de unitatea Counter Terrorism Policing London și de Crown Prosecution Service.

Autoritățile susțin că persoanele implicate, considerate a fi fost recrutate din Rusia, Letonia, Estonia, Lituania și Ucraina, proveneau adesea din medii socio-economice vulnerabile. Se presupune că operațiunea ar fi fost realizată în numele serviciului de informații militare al Federației Ruse.

„Autoritățile s-au întâlnit de mai multe ori la Eurojust pentru a coordona investigațiile în curs, pentru a identifica legături cu alte incidente de incendiere și pentru a pregăti dosarele care urmează să fie judecate în Polonia și Lituania”, a transmis Eurojust.

„În prezent, 22 de suspecți au fost identificați în cele două țări, iar două dosare au fost deja trimise instanțelor. Se așteaptă ca procesele suspecților să înceapă mai târziu în acest an.

Eurojust continuă să fie implicată în investigațiile privind aceste acte ilegale care ar fi avut loc în Europa și care sunt atribuite unor servicii de informații străine. Agenția identifică legături cu alte anchete privind fapte similare și coordonează cooperarea dintre statele implicate.”

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Acțiunile ostile continue ale Rusiei pun în pericol securitatea noastră națională, motiv pentru care guvernul a luat măsuri ferme pentru a descuraja aceste acțiuni – majorând cheltuielile pentru apărare, expulzând ofițeri de informații, sancționând GRU, vizând finanțările lor ilegale și asigurându-se că mulți dintre colaboratorii lor sunt aduși în fața justiției.

Securitatea națională este prima responsabilitate a guvernului, iar partenerii noștri din aplicarea legii vor continua să folosească toate instrumentele și puterile disponibile pentru a menține populația britanică în siguranță.”