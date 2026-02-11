Temu suspendă vânzările internaționale în Turcia: Sfârșitul epocii importurilor ieftine sau repoziționare?

Într-o mutare surpriză care a zguduit piața de e-commerce din regiune, gigantul chinez Temu a suspendat toate vânzările transfrontaliere în Turcia. Decizia vine imediat după o inspecție neanunțată a autorităților de reglementare din luna ianuarie și marchează o transformare radicală a modelului de afaceri al platformei pe piața turcă.

Temu, deținută de compania chineză PDD Holdings, oferă o gamă largă de produse low-cost, de la îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic până la electronice, livrate direct din China către consumatorii din întreaga lume. De la lansarea sa în 2022, platforma a crescut rapid, ajungând la 416 milioane de utilizatori activi lunar și generând vânzări anuale estimate la 70,8 miliarde de dolari începând cu 2024.

Similar retailerului chinez Shein și AliExpress, Temu profită de scutirile de taxe vamale pentru expedierile cu valoare mică în multe țări. Ca răspuns la reclamațiile retailerilor europeni, UE a decis recent să elimine pragul scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare sub 150 EUR (176 USD).

Până de curând, succesul Temu în Turcia se baza pe o strategie agresivă: mii de produse la prețuri extrem de mici, expediate direct din China. Astăzi, utilizatorii care accesează aplicația sau site-ul web întâmpină o realitate complet diferită.

Eliminarea produselor de la producătorii din China : Articolele din surse străine nu mai pot fi adăugate în coș.

: Articolele din surse străine nu mai pot fi adăugate în coș. Pivotarea către vânzători locali : Platforma afișează acum exclusiv anunțuri de la comercianți turci, cu livrare internă.

: Platforma afișează acum exclusiv anunțuri de la comercianți turci, cu livrare internă. Dispariția avantajului competitiv: Fără acces la inventarul internațional, atracția principală a platformei — prețul imbatabil prin import direct — a fost eliminată.

Deși Temu nu a oferit un motiv oficial pentru această suspendare, momentul coincide cu o vizită a Autorității pentru Concurență din Turcia la biroul companiei din Istanbul, pe 21 ianuarie 2026.

Deși agenția a precizat că vizita nu constituie o investigație formală, atmosfera este tensionată. Reprezentanții Temu au declarat pentru Reuters că vor coopera pe deplin, însă au existat controverse privind desfășurarea inspecției. Temu a susținut inițial că au fost ridicate laptopuri și computere, în timp ce Autoritatea pentru Concurență a negat categoric orice confiscare.

Controlul din Istambul se pare că a venit ca urmare a altor controale efectuate în Uniunea Europeană. Această acțiune urmează unui model de supraveghere intensificată, similar cu percheziția sediului european al Temu din Dublin (decembrie 2024), unde s-a verificat dacă firma beneficiază de subvenții de stat neloiale.

Dincolo de inspecția punctuală, Temu se confruntă cu o schimbare legislativă majoră în Turcia. Ministerul Comerțului a anunțat recent eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele sub 30 EUR.

Această măsură, ce va intra în vigoare în februarie, are două obiective clare.

Astfel, Ministerul Comerțului din Turcia urmărețte protejarea producătorilor locali, retailerii turci au reclamat constant concurența neloială exercitată de platformele chineze, prin introducerea pe piață a unor produse ieftine. Producătorii turci fiind și ei recunoscuți că pot oferi pieței produse relativ ieftine în comparație cu cei din Uniunea Europeană.

Un alt argumet il reprezintă siguranța consumatorului. Autoritățile au invocat riscuri pentru sănătate detectate în urma testelor efectuate pe unele produse importate.

În prezent, analizând și presa din Turcia, nu există nicio declarație oficială privind durata acestei ”delistări” sau dacă vânzările transfrontaliere vor fi vreodată reluate.

Pentru cei 416 milioane de utilizatori activi lunar la nivel global, Turcia devine un studiu de caz despre cum reglementările naționale pot frâna expansiunea fulminantă a modelului de afaceri bazat pe „low-cost transfrontalier”.

Prin această decizie piața locală de e-commerce ar putea respira ușurată pentru moment, însă prețurile pentru utilizatorul final vor crește inevitabil.