Cazuri de gripă la Spitalul „Victor Gomoiu”. Erupții la bebeluși provcate de infecția cu COVID-19

Primele cazuri de gripă A au fost confirmate la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, potrivit medicilor din unitatea sanitară. Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru, a declarat pentru News.ro că s-au înregistrat deja mai multe cazuri la copii, însă sezonul gripal abia urmează să se manifeste. Medicul infecţionist Dr. Claudina Cobzariu a explicat că printre pacienţii internaţi se numără şi copii diagnosticaţi cu COVID-19, unii dintre ei prezentând erupţii cutanate pe tot corpul.

Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, a declarat pentru News.ro că în spital au început să apară primele cazuri de gripă A la copii.

„Vedem deja de două săptămâni, aproape de trei, faptul că au început să apară şi să crească cazurile de gripă la copii. Acesta este momentul vaccinării, sfârşitul lunii octombrie, bineînţeles şi în noiembrie, dar este momentul să fie vaccinaţi copiii şi aparţinătorii lor”

Potrivit acesteia, copiii cu vârste între 1 şi 3 ani sunt cei mai vulnerabili, fiind adesea nevaccinaţi şi la prima intrare în colectivitate.

Medicii de la acelaşi spital au observat şi o evoluţie particulară a infecţiilor COVID-19 la copiii mici . Dr. Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul „Victor Gomoiu”, a explicat că unii copii diagnosticaţi cu COVID-19 au prezentat erupţii cutanate pe întregul corp, o manifestare rar întâlnită în cazurile anterioare.

Medicul a precizat că erupţiile se remit în aproximativ o săptămână, iar hidratarea este esenţială. „Este foarte importantă hidratarea, aici facem perfuzii de hidratare, este important şi cum se alimentează copilul. Erupţiile trec cam într-o săptămână. Este importantă starea clinică şi analizele, care să arate evoluţia bolii”, a adăugat medicul.

Potrivit Dr. Ana Maria Daviţoiu, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecţie împotriva gripei A şi a complicaţiilor sale.

Aceasta a mai precizat că, în cazurile severe, copiii ajung spitalizaţi şi primesc tratament antiviral, iar aparţinătorii şi contactele primesc profilaxie pe o durată de zece zile.