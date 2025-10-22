Social

Cazuri de gripă la Spitalul „Victor Gomoiu”. Erupții la bebeluși provcate de infecția cu COVID-19

Comentează știrea
Cazuri de gripă la Spitalul „Victor Gomoiu”. Erupții la bebeluși provcate de infecția cu COVID-19Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Primele cazuri de gripă A au fost confirmate la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, potrivit medicilor din unitatea sanitară. Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru, a declarat pentru News.ro că s-au înregistrat deja mai multe cazuri la copii, însă sezonul gripal abia urmează să se manifeste. Medicul infecţionist Dr. Claudina Cobzariu a explicat că printre pacienţii internaţi se numără şi copii diagnosticaţi cu COVID-19, unii dintre ei prezentând erupţii cutanate pe tot corpul.

Creştere a cazurilor de gripă A la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu”

Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, a declarat pentru News.ro că în spital au început să apară primele cazuri de gripă A la copii.

„Vedem deja de două săptămâni, aproape de trei, faptul că au început să apară şi să crească cazurile de gripă la copii. Acesta este momentul vaccinării, sfârşitul lunii octombrie, bineînţeles şi în noiembrie, dar este momentul să fie vaccinaţi copiii şi aparţinătorii lor”

Potrivit acesteia, copiii cu vârste între 1 şi 3 ani sunt cei mai vulnerabili, fiind adesea nevaccinaţi şi la prima intrare în colectivitate.

Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată
MAI poate accesa camerele de supraveghere video fără acordul proprietarilor. Legea a fost promulgată

Manifestări atipice ale COVID-19 la copiii mici

Medicii de la acelaşi spital au observat şi o evoluţie particulară a infecţiilor COVID-19 la copiii mici . Dr. Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul „Victor Gomoiu”, a explicat că unii copii diagnosticaţi cu COVID-19 au prezentat erupţii cutanate pe întregul corp, o manifestare rar întâlnită în cazurile anterioare.

Vaccin COVID-19

Sursa foto: Pixabay.com

Medicul a precizat că erupţiile se remit în aproximativ o săptămână, iar hidratarea este esenţială. „Este foarte importantă hidratarea, aici facem perfuzii de hidratare, este important şi cum se alimentează copilul. Erupţiile trec cam într-o săptămână. Este importantă starea clinică şi analizele, care să arate evoluţia bolii”, a adăugat medicul.

Vaccinarea antigripală, soluţia recomandată de medici pentru prevenţie

Potrivit Dr. Ana Maria Daviţoiu, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecţie împotriva gripei A şi a complicaţiilor sale.

Aceasta a mai precizat că, în cazurile severe, copiii ajung spitalizaţi şi primesc tratament antiviral, iar aparţinătorii şi contactele primesc profilaxie pe o durată de zece zile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
20:08 - Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNNR pentru România: 21,41 miliarde euro
20:00 - Artanu, fost membru al trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire în public. Poliţia Capitalei s-a autosesizat
19:53 - Maia Sandu inițiază negocieri parlamentare pentru desemnarea premierului și formarea noului cabinet
19:50 - De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
19:45 - Le Figaro: Două rafinării cu legături ruseşti din România și Ungaria, afectate de o explozie și de un incendiu

HAI România!

De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!
Turcescu Primar? Glumă, glumă, dar să vezi ce PROGRAM are!

Proiecte speciale