Să dormi mai puțin de șase ore pe noapte este riscant, spun specialiștii

Lipsa somnului nu mai este doar o problemă de oboseală trecătoare, ci o reală amenințare pentru sănătatea generală. Studiile medicale arată că persoanele care dorm constant mai puțin de șase ore pe noapte își supun organismul unui stres continuu, comparabil cu cel al unei boli cronice. Conform NHS, adulții au nevoie, în medie, de între șapte și nouă ore de somn pe noapte.

Rihanna a mărturisit cândva că somnul ei rar depășește trei sau patru ore pe noapte, în timp ce actrița Sydney Sweeney afirma că poate funcționa chiar și după doar două ore de odihnă.

Celebrul bucătar Jamie Oliver a recunoscut, într-un interviu acordat publicației The Times, că are „cea mai proastă relație cu somnul”, explicând că de zece ani doarme doar trei sau patru ore pe noapte, o situație pe care o consideră „cu adevărat periculoasă”.

Dar, dincolo de poveștile acestor celebrități, realitatea este că lipsa somnului a devenit o problemă colectivă, iar noile cercetări asupra rutinei nocturne arată că, în medie, oamenii dorm doar șase ore și 50 de minute pe noapte, ceea ce duce la un deficit anual de aproximativ 426 de ore.

Mai mult, jumătate dintre participanții studiului au declarat că se descurcă frecvent cu doar patru ore de somn, iar aproape jumătate dintre ei, 44%, susțin că pot funcționa chiar și cu mai puțin de trei ore de odihnă.

Specialiștii avertizează că, deși o noapte cu somn insuficient nu are efecte grave, problemele pot apărea atunci când lipsa somnului devine constantă. Consecințele pot include creșterea anxietății, scăderea productivității și alte tulburări de sănătate.

Conform cercetătorilor de la Institutul Național Francez de Sănătate, persoanele care dorm mai puțin de șase ore pe noapte pot avea un răspuns imun diminuat la vaccinări.

Echipa de cercetători a analizat datele a șapte studii care comparau nivelurile de anticorpi la adulții care aveau între șapte și nouă ore de somn pe noapte cu cei care dormeau mai puțin de șase ore. Publicată în revista Current Biology, analiza arată că efectul este mai clar la bărbați, în timp ce la femei răspunsul imun pare să fie influențat de fluctuațiile hormonale.

De asemenea, impactul insuficienței de somn asupra răspunsului la vaccinuri este mai pronunțat la adulții cu vârste între 18 și 60 de ani, comparativ cu cei mai în vârstă. Rezultatele subliniază importanța somnului suficient pentru protecția imunologică optimă.

Lipsa somnului nu afectează doar starea de spirit sau energia zilnică, poate slăbi și sistemul imunitar. În timpul somnului, organismul nostru lucrează intens pentru a combate infecțiile, explică Dr. Sue Peacock, psiholog consultant în sănătate și specialist în somn. „Există o legătură complexă între ciclurile somn-veghe și modul în care sistemul imunitar răspunde agresorilor externi”, spune ea.

În timpul nopții, corpul produce substanțe protectoare, cum sunt citokinele, care ajută la lupta împotriva bacteriilor și virusurilor. Aceste proteine nu doar că sprijină apărarea organismului, dar contribuie și la un somn de calitate, oferind sistemului imunitar energia necesară pentru a funcționa eficient.

Când somnul lipsește sau este insuficient, producția acestor citokine scade, ceea ce face organismul mai vulnerabil la infecții și poate prelungi timpul necesar recuperării după boală. „Privarea de somn reduce capacitatea organismului de a se apăra, crescând riscul de îmbolnăvire”, subliniază Dr. Peacock.

Specialiștii în somn atrag atenția asupra importanței odihnei adecvate pentru sănătatea fizică și mentală, iar recomandările privind durata somnului variază semnificativ de-a lungul vieții.

La nou-născuți, sub patru luni, tiparele de somn sunt extrem de imprevizibile, iar perioadele de odihnă pot fluctua frecvent. Bebelușii între 4 luni și un an au nevoie de aproximativ 12–16 ore de somn zilnic, inclusiv siestele.

Pe măsură ce copiii cresc, necesarul de somn scade treptat: cei între 1 și 2 ani ar trebui să doarmă 11–14 ore pe zi, iar cei între 3 și 5 ani, 10–13 ore. Școlarii cu vârste între 6 și 12 ani se încadrează ideal în 9–12 ore de somn pe zi.

Adolescenții, între 13 și 18 ani, necesită în medie între 8 și 10 ore de odihnă, pentru a susține dezvoltarea și performanțele școlare.

Aceste recomandări subliniază cât de esențială este adaptarea rutinei de somn la vârstă, pentru a menține sănătatea și echilibrul zilnic, avertizează nhlbi.nih.gov.