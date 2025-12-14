Cel mai rapid drum din lume se extinde într-o țară europeană, fără limitări de viteză

O țară din Europa se pregătește să ofere șoferilor o experiență fără precedent deoarece cel mai rapid drum din lume se extinde. Autostrada celebră va permite șoferilor pasionați de adrenalină să accelereze fără restricții pe noul tronson, informează Express.

Mai exact, în Europa există un segment de drum unde șoferii se pot bucura de libertate totală la volan, fără nicio restricție de viteză pe o distanță de aproximativ 150 de kilometri. Această porțiune face parte din celebra rețea de autostrăzi germane, unde anumite sectoare nu impun limite de viteză, permițând conducătorilor auto să își testeze mașinile și abilitățile fără constrângeri legale.

Autostrada federală din Germania se remarcă astfel ca una dintre cele mai rapide șosele din lume, oferind experiențe unice pentru pasionații de viteză. Este vorba de o porțiune a autostrăzii A24 se întinde pe 236 de kilometri, asigurând legătura între două dintre cele mai importante orașe europene, Hamburg și Berlin.

Totuși, ceea ce atrage cu adevărat atenția este segmentul de 150 de kilometri fără limită de viteză, cel mai extins din întreaga rețea de autostrăzi germane. Această libertate de circulație permite șoferilor să parcurgă întreaga distanță dintre cele două orașe în aproximativ 30 de minute, dacă ating viteze impresionante de până la 320 km/h.

Autostrăzile cu viteze nelimitate au devenit atracții pentru pasionații de automobile, dornici să-și testeze performanțele vehiculelor. Totuși, șoferii trebuie să fie precauți, deoarece doar anumite segmente permit circulația fără restricții de viteză.

Pe numeroase porțiuni ale drumurilor există limite impuse, care variază între 80 și 130 km/h, în funcție de traseu. Siguranța rămâne o provocare, accidentele fiind frecvente în zonele fără restricții.

Potrivit unui raport al Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor, 70% dintre decesele rutiere au avut loc pe sectoarele unde viteza nu este limitată, comparativ cu doar 30% în zonele cu restricții. Aceste date evidențiază riscurile reale pentru șoferii care aleg să ignore limitele de viteză.

Casa de avocatură Lian Hall Injury Law atrage atenția asupra importanței respectării limitelor de viteză pe autostrăzi: „Deși ideea unei autostrăzi fără restricții poate părea tentantă, limitele de viteză au un rol esențial: protejează șoferii, pasagerii și pietonii și contribuie la reducerea accidentelor și a victimelor rutiere”.

Reprezentanții firmei de avocatură specializată în vătămări corporale subliniază că argumentele aduse în favoarea absenței limitelor de viteză pe autostrăzile din Germania, nu schimbă realitatea: „Limitele de viteză nu sunt doar recomandări; ele sunt esențiale pentru siguranța rutieră și nu trebuie ignorate”.

Pe lângă reglementările privind viteza, autostrăzile impun și reguli stricte de circulație pe benzi. Banda din stânga este destinată vehiculelor care circulă cu viteză mare, iar nerespectarea acestei norme poate duce la situații periculoase.

Green Flag, care se ocupă de regulile autostrăzilor germane, avertizează: „Dacă decideți să folosiți banda din stânga, trebuie să fiți extrem de atenți. Depășirea unei coloane care merge cu 120 km/h când ai o viteza de 177 km/h poate fi periculoasă dacă cineva decide să schimbe banda în fața dumneavoastră”. Așadar, siguranța pe autostrăzi nu depinde doar de performanța mașinilor, ci și de respectarea regulilor de circulație și a vitezei maxime permise.