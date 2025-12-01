International

Cel puțin patru morți, printre care un trei copii, într-un atac armat din California

Cel puțin patru morți, printre care un trei copii, într-un atac armat din California
Un copil de 8 ani se află printre cei patru morți rezultați în urma unui atac armat la o reuniune de familie în California, în timp ce atacatorul este încă în libertate, potrivit Biroului Șerifului din județul San Joaquin.

Patru copii și un adolescent, morți, alți 11 oameni sunt răniți

Pe lângă cei patru morți, alte 11 persoane au fost rănite sâmbătă seara, când au izbucnit focuri de armă în timpul unei reuniuni de familie în Stockton, California, potrivit oficialilor.

Biroul Șerifului din comitatul San Joaquin a declarat duminică că 15 persoane în total au suferit răni prin împușcare și a confirmat că victimele care au murit aveau vârste de 8, 9, 14 și 21 de ani. Detectivii au rămas la fața locului pentru a procesa probele cu sprijinul Departamentului de Justiție din California.

Forțele de ordine au intervenit inițial cu puțin timp înainte de ora 18:00 la rapoartele privind focuri de armă la fața locului, iar primele indicii „sugerează că acesta ar fi putut fi un incident țintit”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului șerifului, adăugând că suspectul este încă în libertate.

„Facem tot posibilul pentru a-l aduce pe individul responsabil pentru acest lucru în fața justiției”, a declarat procurorul districtual al comitatului San Joaquin, Ron Freitas.

Detectivii continuă să lucreze pentru a determina un posibil motiv al atacului.

Victimele participau la o reuniune de familie

Atacul armat a avut loc în timpul unei reuniuni de familie desfășurate într-o sală de banchete. Mai multe persoane au fost transportate la spitale, dar starea lor este neclară. Incidentul este încă în curs de investigare, FBI-ul preluănd ancheta.

atac armat la Stockton, San Joaquin, California / sursa foto: captura video

Autoritățile au declarat că indiciile, înregistrările video și mărturiile martorilor din comunitate îi ajută pe detectivi să înceapă să identifice și să localizeze persoanele responsabile pentru ceea ce biroul șerifului a numit un „act oribil”.

Oficialii au îndemnat pe oricine are informații sau înregistrări suplimentare să contacteze imediat anchetatorii, spunând că cooperarea comunității rămâne esențială.

Căutare extinsă pentru arestarea atacatorului

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat despre situație. Biroul de Servicii de Urgență al guvernatorului se coordonează cu forțele de ordine locale.

Biroul șerifului a mulțumit agențiilor aliate pentru sprijinul acordat, inclusiv Departamentului de Poliție Manteca, Departamentului de Poliție Stockton, Departamentului de Poliție Tracy, Departamentului de Poliție Lathrop, Departamentului de Poliție Delta, DAI, ATF, Poliția Districtului Școlar Unificat Stockton, Patrula Autostrăzilor din California, Departamentul de Justiție din California și FBI.

„Gândurile noastre sunt alături de victime, de familiile lor și de toți cei afectați de această violență fără sens”, a adăugat biroul șerifului.

Viceprimarul orașului Stockton, Jason Lee, a declarat că este devastat și furios să afle despre atacul armat în masă de la petrecerea de ziua unui copil, adăugând că o gelaterie „nu ar trebui să fie niciodată un loc în care familiile se tem pentru viața lor”.

