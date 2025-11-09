Doi români, răniți într-un atac armat în centrul Istanbulului

Doi cetățeni români au fost răniți într-un incident armat care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în centrul Istanbulului, informează Ministerul de Externe. Cei doi se aflau în Turcia ca parte a unui grup care participa la un eveniment cultural.

Potrivit surselor locale, altercația a avut loc pe Bekar Sokak, o stradă laterală a bulevardului pietonal Istiklal Caddesi, la câțiva pași de Piața Taksim, într-un interval orar intens circulat. Din relatările martorilor, discuția aprinsă dintre doi bărbați s-a transformat rapid într-un atac armat.

Sursele turcești, inclusiv agenția Demirören (DHA), precizează că conflictul a izbucnit între proprietarul unui hotel și proprietarul unei cafenele vecine, pe fondul unor nemulțumiri legate de zgomot. După un schimb de replici dure, unul dintre bărbați s-a retras în interiorul localului, revenind înarmat și deschizând focul asupra rivalului și a angajaților acestuia.

În urma tirului, două persoane au fost rănite și transportate la spital. Oficialii MAE au confirmat că este vorba despre doi cetățeni români, care se aflau întâmplător în zonă. În același timp, martorii au alertat imediat poliția și serviciile de urgență, iar autoritățile turce au intervenit rapid pentru a controla situația.

Zona a fost izolată de forțele de ordine, Bekar Sokak fiind temporar închisă cu bandă de securitate. Traficul pietonal a fost redirecționat, într-un perimetru deja sensibil din cauza fluxului mare de turiști. Echipele de criminalistică au ridicat probe de la fața locului, inclusiv tuburi de cartuș, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere și de martori au început să circule în media și pe rețelele sociale, confirmând mai multe focuri de armă și panică printre trecători.

Ministerul de Externe, prin Consulatul General al României la Istanbul, a transmis că echipele consulare s-au deplasat imediat la fața locului pentru a acorda sprijin celor doi răniți. „Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a transmis ministrul Oana Ţoiu pe pagina sa de Facebook.