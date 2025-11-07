Mandate de arestare în Turcia pe numele lui Netanyahu și al miniștrilor săi. Acuzații de genocid

Din cuprinsul articolului „Genocid și crime împotriva umanității”

Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și a altor responsabili israelieni de rang înalt, printre care se numără ministrul apărării Israel Katz și ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir, transmite AFP.

Potrivit parchetului general din Istanbul, în total 37 de persoane sunt vizate de aceste mandate de arestare. Lista completă nu a fost făcută publică, însă printre cei menționați se află și șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir. Procurorii acuză statul israelian de „genocid și crime împotriva umanității”, comise în mod sistematic în Fâșia Gaza.

Turcia este una dintre cele mai critice țări față de războiul dus de Israel în Fâșia Gaza. Președintele Recep Tayyip Erdogan a acuzat în repetate rânduri guvernul Netanyahu de crime de război și a cerut intervenția comunității internaționale.

În motivarea deciziei, parchetul din Istanbul face referire la numeroase atacuri asupra populației civile palestiniene, menționând și cazul Spitalului Prieteniei Turco-Palestiniene din Gaza. Construit de Turcia, spitalul a fost bombardat în martie de armata israeliană, care a susținut că unitatea medicală ar fi fost folosită ca bază de luptătorii Hamas.

Procurorii turci consideră însă incidentul drept o dovadă suplimentară a acțiunilor sistematice de distrugere a infrastructurii civile și medicale din enclavă. „Aceste acte se înscriu într-un tipar de violență îndreptat împotriva unei populații identificate etnic și religios”, se arată în documentele citate de AFP.

Ankara s-a alăturat anul trecut plângerii depuse de Africa de Sud la Curtea Internațională de Justiție (CIJ), care acuză Israelul de genocid. Decizia emisă acum de instanțele turce intensifică tensiunile diplomatice dintre cele două state și marchează o premieră: este prima dată când o țară membră NATO emite mandate oficiale de arestare pentru conducerea statului israelian.