Rom Braslavski, fost ostatic israelian povestește, în premieră, abuzurile suferite în captivitatea din Gaza
- Dan Andronic
- 6 noiembrie 2025, 08:12
Rom Braslavski, 21 de ani, eliberat luna trecută după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza, a vorbit public pentru prima dată. Potrivit CNN acesta a relatat despre abuzurile la care a fost supus de membrii Jihadului Islamic Palestinian, inclusiv agresiune sexuală. Mărturia a fost difuzată în emisiunea „Hazinor” a postului israelian Channel 13.
Ostaticul povestește: Acte repetate de violență și agresiune sexuală
Potrivit relatării sale, Braslavski a fost capturat pe 7 octombrie 2023, în timp ce lucra ca agent de securitate la festivalul de muzică Nova. Dus în Gaza, tânărul spune că a fost „legat, dezbrăcat, înfometat și izolat”, supus „unor acte repetate de umilință” și tortură fizică și psihologică: „Mi-au luat totul. Eram imobilizat, complet expus și lăsat fără mâncare. Mă rugam în fiecare zi să mai rezist încă o oră”, a spus acesta.
Braslavski afirmă că abuzurile au urmărit „să-i șteargă demnitatea” și identitatea: „A fost făcut ca să mă degradeze, să-mi șteargă umanitatea”, a mărturisit el, precizând că discutarea violenței sexuale rămâne cea mai dureroasă parte a depoziției sale.
Relatarea sa este prima în care un ostatic israelian de sex masculin confirmă public că a fost agresat sexual în captivitate, confirmând urgența investigațiilor internaționale privind violența sexuală sistematică atribuită Hamas și Jihadului Islamic după atacurile din 7 octombrie.
Alte relatări asemănătoare
Povestea lui rezonează cu mărturiile mai multor foste ostatice eliberate anterior — între care Amit Soussana și Ilana Gritzewsky — care au vorbit despre agresiuni și amenințări în clădiri civile și spitale din Gaza. În mai, Dafna Elyakim, în vârstă de 15 ani, a descris de asemenea abuzuri repetate trăite în captivitate.
Mama lui, Tami Braslavski, care a făcut lobby la nivel internațional pentru eliberarea fiului, a declarat că acesta ar fi fost presat să se convertească, mâncarea fiindu-i oferită condiționat — presiuni pe care le-ar fi respins. Vara trecută, familia a autorizat publicarea unor imagini în care tânărul apărea sever subnutrit, abia în picioare.
La întoarcerea în Israel, luna trecută, Rom Braslavski a fost surprins înfășurat în drapel, salutând militarii care l-au escortat. „Am supraviețuit iadului. M-am întors din cel mai întunecat loc în care poate ajunge un om. Dar m-am întors”, a spus el în interviu.
Anchete internaționale
Mărturia sa este așteptată să joace un rol central în anchetele internaționale privind tratamentul ostaticilor de către Hamas și Jihadul Islamic și în demersurile Israelului de a-i aduce acasă pe cei care se află încă în captivitate, relatează CNN.
