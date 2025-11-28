Orbán, surprins din nou la Kremlin. Liderii UE explodează: A mers fără mandat

Premierul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, într-o vizită care a stârnit critici ferme din partea liderilor europeni.

În Europa se multiplică vocile care condamnă demersul, considerându-l unilateral, neautorizat de Uniunea Europeană şi potenţial periculos pentru coeziunea blocului.

La o conferinţă de presă comună la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Orbán a mers la Kremlin „fără un mandat european”.

Merz a amintit că nu este prima vizită autonomă a premierului ungar, adăugând că scepticismul rămâne cu privire la capacitatea sa de a contribui la încetarea războiului din Ucraina:

„Viktor Orbán are propriile idei despre cum să oprească acest război. Până acum, ele nu s-au realizat.”

Premierul sloven Robert Golob — prezent alături de Merz la conferinţa de presă — a afirmat că „nu se aşteaptă niciun beneficiu, niciun avantaj de la această vizită” și a acuzat că Orbán „nu mai joacă pentru echipa europeană de ceva timp”.

Potrivit relatărilor, tema centrală a întrevederii de la Kremlin a fost asigurarea livrărilor de energie — ulei și gaze — pentru Ungaria.

Orbán a afirmat că relațiile cu Rusia rămân fundamentale pentru securitatea energetică a țării sale, în pofida sancțiunilor impuse Moscovei de către restul UE.

De asemenea, liderul ungar a propus ca Ungaria să găzduiască un summit între Rusia și Statele Unite, pentru discutarea unui plan de pace în Ucraina.

Președintele Putin a declarat că vede cu „plăcere” posibilitatea ca un astfel de summit să aibă loc la Budapesta, dacă discuțiile cu partea americană vor avansa.

Nu este pentru prima dată când vizitele lui Orbán la Moscova provoacă tensiuni în Uniunea Europeană. De exemplu, în iulie 2024, o vizită similară fusese criticată dur — iar parlamentul european adoptase o rezoluție prin care denunța gestul ca „o violare flagrantă a tratatelor UE și a politicii externe comune”.

Atunci, oficialii UE — printre care Josep Borrell, reprezentantul pentru afaceri externe — subliniaseră că funcția de președinte rotativ al Consiliului UE nu conferă drept de a conduce diplomație externă în numele blocului.

Criticii consideraseră atunci că vizita reprezenta o încercare de a semăna confuzie și de a submina poziția comună a UE față de Rusia.

Vizita recentă arată în mod clar încă o dată dependența energetică a Ungariei de Rusia — o vulnerabilitate care contrastează cu eforturile multor state UE de a reduce importurile de energie rusească.

Conform relatărilor journalistice, Orbán a pledat pentru menținerea relațiilor energetice cu Rusia, argumentând că acestea sunt „baza aprovizionării Ungariei, acum și în viitor”.

Oferta de a organiza un summit Russia – SUA ar putea avea semnificații largi: ar reprezenta un canal de dialog direct între părți, dar, totodată, ar ridica întrebări privind rolul și unitatea UE în gestionarea conflictului din Ucraina.

Comentariile dure ale liderilor europeni reflectă îngrijorarea privind coeziunea blocului. Merz a avertizat că vizita fusese realizată „fără consultare, fără mandat european”, iar Golob a spus clar că nu se așteaptă la „niciun beneficiu” pentru Europa.

Această reacție aduce în prim-plan o dilemă: dacă state membre pot continua politici independente față de conflictul din Ucraina — mai ales când deciziile privind sancțiunile și politica externă necesită coerență la nivelul UE.

În trecut, vizitele lui Orbán la Moscova fuseseră criticate deja de instituții precum European Parliament și de oficiali ai UE.

Pe fondul acestei tensiuni, rămâne de văzut dacă vizita de vineri va avea consecințe concrete — fie în sensul reconfigurării aprovizionării energetice, fie în cel al relansării unor negocieri de pace.

De asemenea, chestiunea legitimităţii unor inițiative individuale de politică externă în cadrul UE riscă să revină în prim-plan.

În orice caz, reacțiile actuale reflectă o preocupare clară: coeziunea europeană și o poziție comună față de războiul din Ucraina — un criteriu considerat esențial de aliații Ungariei.