5 modele de frigidere în care merită să investești

Frigiderele pot fi de mai multe feluri: clasice, combine frigorifice sau side-by-side, încorporat sau mini. Iată care sunt 5 modele bune de frigidere în care poți investi dacă ești în căutarea unui astfel de electrocasnic.

Combină frigorifică Bosch KGV39VL31S

Această combină frigorifică are un compartiment congelator sub compartimentul frigiderului. Cu un volum de 344 litri, funcționează cu un sistem de răcire integrat și un mod de dezghețare automată. Aparatul are iluminare cu LED care se aprinde la deschiderea ușii, precum și funcția de super-îngheț. Are o înălțime de doi metri. Atât recenziile clienților, cât și recenziile descriu frigiderul combinat Bosch KGV39VL31S ca fiind foarte estetic și funcțional, cu spațiu de stocare bine distribuit. De asemenea, este foarte liniștit. Primele patru rafturi au o adâncime de 35 cm, în timp ce raftul de deasupra frezei are o lungime de 45 cm.

Frigider Indesit SI61W, cu 1 ușă

De culoare albă, acest frigider cu o ușă funcționează cu un sistem static de răcire . De asemenea, încorporează dezghețarea automată de modă și aparține clasei A +. Acest aparat de uz casnic se găsește adesea într-un loc bun în comparațiile online, deoarece se bucură de o capacitate mare cu cei 322 de litri și un raport bun calitate – preț. Frigiderul Indesit SI61W nu are compartiment congelator. Utilizatorii sunt foarte pozitivi în recenziile lor, subliniind că nu face zgomot și că compartimentele sale sunt organizate într-un mod logic și funcțional. Acesta este un avantaj pe care îl pot vedea și testele și comparațiile.

Combină frigorifică Indesit LR8S1W

Cu un volum total de 339L, acest frigider Indesit LR8S1W oferă spații de stocare suficiente. Culoarea sa clasică îi permite să se potrivească perfect în orice bucătărie. Finisajele sunt impecabile, rafturile sunt din sticlă și picioare reglabile sunt utile pentru a poziționa bine pe podea. Secțiunea congelator cu o capacitate de 111 litri este alcătuită din 4 sertare pentru a stoca cu ușurință toate alimentele congelate. Modelul Indesit LR8S1W beneficiază de tehnologia Static Cold și raportul său preț-performanță este excelent pe baza recenziilor clienților.

Combină frigorifică Beko RCSA240K20W

Din lista de frigidere bune face parte și acest frigider Beko cu o capacitate de stocare de 229 litri, fiind ideal pentru persoanele singure sau pentru cuplurile fără copii. Este ușor de transportat datorită greutății sale de 48 Kg. Deschiderea ușii fără deplasare facilitează instalarea acestuia chiar și pe perete. Frigiderul-congelator beneficiază de tehnologia MinFrost, acest evaporator integrat în pereții congelatorului înjumătățind formarea înghețului în aparat. Îmbinările au fost tratate pentru a preveni mucegaiul.

Combină frigorifică Samsung RB29FWJNDSA

Acest frigider cu congelator inferior Samsung încorporează un sistem de răcire ventilat integral și are mai multe specificații care îl fac o alegere excelentă printre celelalte frigidere: prezența unui sertar foarte practic pentru a putea accesa alimentele care se află în partea de jos a frigiderului și un dozator de apă de 4,5 litri care vă garantează acces ușor la apă proaspătă în orice moment al zilei. Acest frigider spațios este potrivit pentru un cuplu sau pentru o familie de 3 până la 4 persoane. Plăcut funcțional, se remarcă de alte modele prin caracterul practic al opțiunilor sale. Un alt avantaj incontestabil este raportul său calitate-preț imbatabil, care îl plasează în fruntea opțiunilor multor persoane și îl face să fie o alegere foarte bună.

Indiferent pentru care din modelele de frigidere disponibile pe piață optați, este important să vă înțelegeți nevoile și să alegeți bazat pe acestea. Citirea review-urilor este și ea un lucru bun înainte de achiziționare. Bazat pe aceste două aspecte, ar trebui să vi se simplifice alegerile destul de mult și să puteți selecta un frigider potrivit bucătăriei voastre.