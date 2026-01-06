Zvonuri de despărțire. Harry și Meghan, dispute tot mai aprinse la început de an

Prințul Harry se confruntă cu o perioadă de presiune personală sporită, pe măsură ce o dispută tot mai intensă cu soția sa, Meghan Markle, legată de o posibilă revenire în Marea Britanie, pune la încercare relația celor doi. Potrivit surselor RadarOnline, aceasta reprezintă cea mai serioasă tensiune din cuplu de la retragerea lor din atribuțiile regale în 2020 și mutarea în Montecito, California, alături de copii.

Surse apropiate cuplului susțin că subiectul unei reveniri în Regatul Unit, considerat anterior încheiat, a reapărut la sfârșitul anului 2025 și s-a transformat într-un punct sensibil emoțional major. Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, și-a exprimat tot mai mult dorința de a reface legăturile familiale din Marea Britanie, mai ales după o întâlnire scurtă cu tatăl său, Prințul Charles, la Clarence House în septembrie 2025.

Un apropiat al prințului a declarat: „Harry a devenit tot mai fixat pe ideea de a reveni mai des în Marea Britanie.”

Aceeași sursă a descris disputa ca fiind „profund emoțională” și a avertizat că ar putea „destrăma relația lor”. Totuși, sursa a subliniat că tensiunile nu provin dintr-o lipsă de afecțiune sau angajament între cei doi.

Potrivit surselor, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, vede revenirea în Marea Britanie ca pe un subiect dificil și emoțional complicat.

„Pentru ea, Marea Britanie este legată de unele dintre cele mai stresante și dureroase perioade din viața sa,” a explicat un apropiat. „Ideea de a reveni trezește amintiri legate de o presiune constantă și de tensiune emoțională.”

În prezent, Markle își concentrează activitatea pe Hollywood, lucrând la proiecte pentru Netflix și dezvoltând brandul său de lifestyle, As Ever. Prin contrast, prințul Harry pare mai puțin stabil în plan personal.

El a părăsit organizația caritabilă Sentebale în luna martie, după ce au apărut rapoarte privind probleme interne, iar prietenii săi susțin că acest lucru i-a accentuat sentimentul de deconectare și neliniște.

Surse apropiate cuplului afirmă că discuțiile despre revenirea în Marea Britanie au devenit mai frecvente pe perioada sărbătorilor de iarnă și au continuat în Anul Nou.

Prințul Harry a vorbit deschis despre reconcilierea cu familia regală, menționând că și-ar dori „să se reunească” cu aceasta.

Această situație ilustrează complexitatea deciziilor personale ale membrilor familiei regale, care trebuie să echilibreze presiunile publice, proiectele profesionale și dinamica familială.

În timp ce Meghan Markle rămâne concentrată pe cariera sa în Statele Unite, Harry explorează posibilitățile de reconectare cu familia și cu rădăcinile sale regale, ceea ce creează o tensiune reală, dar gestionabilă, în cadrul căsniciei lor.