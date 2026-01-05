Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, ar putea să-și reconsidere decizia de a nu vizita Marea Britanie în următoarele luni, după ce o revizuire a nivelului de securitate al Prințului Harry este așteptată să fie finalizată.

Decizia vine după ani în care lipsa protecției oficiale a fost invocată drept principal motiv pentru care membrii familiei nu au revenit în țară.

Prințul Harry a declarat anterior că era „imposibil” să aducă în siguranță pe Meghan Markle și copiii lor în Marea Britanie, în urma pierderii procesului său privind securitatea anul trecut.

Duncan Larcombe, autor și expert în chestiuni regale, consideră că o evaluare favorabilă a amenințărilor ar putea determina Ducesa de Sussex să facă un „U-turn” și să se întoarcă în Regatul Unit.

Larcombe explică: „Problema securității a fost, practic, folosită ca scuză pentru ca Meghan să nu vină în Marea Britanie în ultimii ani, dar mulți cred că adevăratul motiv ține de reacția publicului pe care ar fi primit-o aici.

Dacă protecția este reinstaurată pentru Harry și Meghan când se află pe teritoriul britanic, atunci nu există cu adevărat niciun motiv să stea departe, așa că trebuie să ia în considerare întoarcerea – nu are altă opțiune, având în vedere această nouă evaluare.”

Revizuirea securității, care urmează să fie finalizată în această lună, este realizată de Royal and VIP Executive Committee (RAVEC) și de consiliul său de management al riscurilor, care reevaluează nivelul amenințării pentru prima dată din 2020.

În prezent, securitatea lui Prințului Harry în Marea Britanie este acordată „caz cu caz”, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de protecție automată de nivel înalt, aranjament stabilit după ce acesta s-a retras din rolul de membru activ al familiei regale.

Conform declarațiilor lui Larcombe pentru Mirror, revenirea în Marea Britanie ar pune-o pe Meghan într-o situație dificilă: „Dar, efectiv, va trebui să se confrunte cu publicul britanic și cu membrii familiei pe care i-a criticat în mod constant.

Ea va dori să-l susțină pe Harry cum poate și a mai spus că nu-i place să stea mult timp departe de copii, deci vor fi niște decizii dificile de luat fie într-o direcție, fie în alta.

Nu cred că e în caracterul lui Meghan să înghită în mod umil, iar dacă vine în Marea Britanie, tocmai asta va fi pe ordinea de zi pentru ea.”

Cuplul nu a fost împreună în Regatul Unit de la funeraliile Reginei Elisabeta în septembrie 2022. Lipsa protecției oficiale a fost identificată ca cel mai important obstacol pentru o eventuală vizită, Harry menționând că o revenire a familiei de patru persoane este „imposibilă” în circumstanțele actuale:

„Nu văd un scenariu în care aș aduce soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment.”

În septembrie 2024, Prințul Harry s-a reunit cu tatăl său, Regele Charles, într-o vizită în țara natală, prilej cu care a desfășurat și o serie de activități oficiale. Aceasta a fost prima lor întâlnire după februarie 2024, când Regele a dezvăluit diagnosticul său de cancer.

Potrivit informațiilor publicate, Prințul Harry a scris personal Secretarului de Interne, Shabana Mahmood, solicitând o evaluare completă a riscurilor de securitate, conform publicației The Guardian.

Decizia privind protecția acordată cu fonduri publice va fi luată mai târziu în această lună, iar rezultatul ar putea influența planurile familiei Sussex privind o eventuală revenire.

Securitatea lui Prințului Harry, de la retragerea sa din funcțiile oficiale regale în 2020, este reglementată pe baza unui aranjament flexibil, stabilit de RAVEC.

Aceasta implică o protecție care nu este automat garantată, ci acordată în funcție de evaluarea riscurilor la momentul vizitei. Această situație a fost un element central în disputele legale și în planificarea vizitelor familiei în Regatul Unit.

Evaluarea amenințărilor este crucială pentru ca Harry și Meghan să fie protejați corespunzător, iar orice decizie oficială ar putea permite Duceselor și Ducesului de Sussex să revină pe teritoriul britanic fără restricții majore privind securitatea.

Experții regali și comentatorii de specialitate au subliniat că revenirea Meghan Markle și a lui Harry în Marea Britanie nu depinde doar de securitate, ci și de impactul asupra imaginii publice și al relațiilor familiale.

Larcombe afirmă: „Va trebui să ia în considerare cum vor reacționa publicul și familia. Vor fi alegeri dificile de făcut, dar decizia de a reveni poate fi influențată semnificativ de noile măsuri de securitate.”

De asemenea, se așteaptă ca orice decizie privind vizita să fie anunțată public imediat după finalizarea evaluării RAVEC, care va stabili nivelul de protecție acordat cuplului.

În prezent, publicul britanic urmărește cu interes evoluțiile, mai ales în contextul evenimentelor familiale recente și a implicării lui Harry în activități regale limitate.

O eventuală revenire în Regatul Unit ar putea implica și participarea copiilor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Deși planurile exacte nu sunt cunoscute, sursele citate în articolul Express sugerează că decizia va depinde de securitate și de dorința părinților de a-i expune pe cei mici la publicul britanic.