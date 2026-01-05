International

Londra deschide drumul unei cooperări mai strânse cu Bruxellesul. Planul conturat de Keir Starmer

Comentează știrea
Londra deschide drumul unei cooperări mai strânse cu Bruxellesul. Planul conturat de Keir StarmerMarea Britanie-UESursa: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Premierul britanic Keir Starmer se află sub presiune crescută, atât din partea opoziției, cât și din interiorul propriului partid, fiind criticat pentru politica sa și pentru scăderea popularității în rândul alegătorilor laburiști. În ciuda acestor tensiuni, Starmer a dat asigurări că își va respecta mandatul de cinci ani, contracarând astfel zvonurile potrivit cărora ar putea fi înlocuit după alegerile locale programate pentru luna mai, informează AFP și Reuters.

Keir Starmer vrea să își ducă mandatul de premier până la final

El a adăugat că intenționează să ducă mai departe politica de apropiere și consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană, inclusiv printr-o aliniere mai strânsă la piața unică, măsură care ar marca o schimbare semnificativă față de poziția adoptată de Regatul Unit după Brexit.

Această strategie vizează, pe de o parte, stabilizarea relațiilor comerciale cu partenerii europeni și, pe de altă parte, consolidarea imaginii internaționale a Marii Britanii ca partener predictibil și responsabil.

„Am fost ales în 2024 cu un mandat pe cinci ani pentru a schimba ţara şi exact asta intenţionez să fac”, a declarat premierul britanic în timpul unui interviu pentru canalul BBC One.

A murit Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz, sora celebrei Anne Frank
A murit Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz, sora celebrei Anne Frank
Noi reguli pentru cei care stau la bloc. Riscă amenzi mari în 2026
Noi reguli pentru cei care stau la bloc. Riscă amenzi mari în 2026
Keir Starmer

Keir Starmer. Sursa foto: Facebook

Planuri mari pentru 2026

Keir Starmer a promis că politicile sale vor aduce beneficii mai multor britanici în 2026 și a subliniat că schimbările frecvente la conducerea țării „nu sunt în interesul general”.

La un an și jumătate de la victoria covârșitoare a Laburiștilor în alegerile legislative, 76% dintre britanici au o părere negativă despre Starmer, arată un sondaj YouGov realizat în decembrie.

În paralel, partidul anti-imigrație Reform UK, condus de Nigel Farage, și-a consolidat poziția și ar putea câștiga noi mandate în alegerile locale din mai, considerate un test pentru Scoția, Țara Galilor și anumite regiuni din Anglia.

Presiunea politică a afectat și leadershipul lui Starmer în interiorul Partidului Laburist. Surse din Downing Street au sugerat în noiembrie că unii membri ai conducerii ar fi încercat să-l înlocuiască, fiind avansate mai multe nume, inclusiv pe cel al ministrului sănătății Wes Streeting, care a dezmințit orice manevră.

Avertismentul făcut de Starmer

Reform UK este considerat de asemenea favorit pentru următoarele alegeri legislative, programate în 2029. Duminică, Starmer a avertizat că țara va fi „sfâșiată” dacă acest partid ajunge la putere.

Referitor la creșterea economică pe care nu a reușit să o relanseze, premierul a declarat că Regatul Unit trebuie să-și întărească relațiile cu Uniunea Europeană, la aproape șase ani după Brexit.

„Cred că este în interesul nostru naţional să mergem mai departe", a declarat el la BBC, menționând că urmărește o "aliniere şi mai strânsă la piaţa unică".

Londra și Bruxelles poartă deja discuții oficiale pentru un acord care să faciliteze comerțul cu produse alimentare și agricole și care ar putea, pe termen lung, să stimuleze economia britanică. Totuși, premierul a exclus revenirea Regatului Unit în Uniunea Vamală sau restabilirea liberei circulații.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - A murit Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz, sora celebrei Anne Frank
07:03 - Noi reguli pentru cei care stau la bloc. Riscă amenzi mari în 2026
06:54 - Strălucire la orice preț: standardele nerealiste de frumusețe de la Hollywood
06:45 - Fenomenul „Chivu”! Inter e din nou „stăpâna” Serie A! Lautaro și Thuram au spulberat Bologna sub privirile unui San S...
06:34 - Prognoza meteo, 5 ianuarie. Vreme instabilă la început de săptămână. Ninsori, viscol și ceață în mai multe județe
06:25 - Londra deschide drumul unei cooperări mai strânse cu Bruxellesul. Planul conturat de Keir Starmer

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii

Proiecte speciale