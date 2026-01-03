Social

Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie

Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
Începând cu 5 ianuarie, Marea Britanie va implementa o interdicție semnificativă asupra publicității produselor alimentare considerate nesănătoase. Noile reguli prevăd că reclamele pentru produse de tip „junk food” nu vor mai fi difuzate la televizor sau la radio între orele 5:30 și 21:00.

O nouă regulă în Marea Britanie

În plus, promovarea plătită a acestor produse pe platformele online va fi complet interzisă pe tot parcursul zilei.

„Obezitatea îi privează pe copiii noștri de cel mai bun început posibil în viață, îi pregătește pentru o viață întreagă de probleme de sănătate și costă miliarde din bugetul asigurărilor de sănătate”, a explicat ministrul Sănătății, Wes Streeting, justificând măsura.

Fast food.

Fast food. Sursa foto iStock

Care este scopul din spatele deciziei luate de autoritățile britanice

Autoritățile britanice speră că restricțiile asupra publicității vor determina o reducere semnificativă a consumului de alimente bogate în zahăr, sare și grăsimi în rândul copiilor. Estimările oficiale arată că unul din zece copii cu vârste între 4 și 5 ani se confruntă cu obezitate, iar costurile pentru sistemul public de sănătate legate de această problemă se ridică anual la aproximativ 11 miliarde de lire sterline.

fast food

fast food / sursa foto: dreamstime.com

Pe lângă televiziune și radio, restricțiile vor viza și social media. În schimb, afișele publicitare din vitrinele magazinelor sau din stațiile de transport public vor putea fi menținute, autoritățile considerând că impactul acestora asupra deciziilor alimentare ale copiilor este mai redus.

Măsura a fost pregătită timp de trei ani

Deși noile reguli vor fi aplicate oficial de Autoritatea britanică de reglementare a publicității de la începutul anului, industria a început să le respecte voluntar încă din octombrie 2025. Măsura a fost pregătită timp de trei ani și face parte dintr-un efort amplu al guvernului de a combate obezitatea infantilă.

Se estimează că restricțiile asupra publicității ar putea reduce consumul copiilor cu aproximativ șapte miliarde de calorii anual.

Experții speră ca această legislație să reprezinte un pas important în reducerea incidenței obezității la copii și să promoveze alegeri alimentare mai sănătoase, fără a restricționa complet accesul la informație, ci doar influențele comerciale directe care îi expun pe cei mici la mâncare nesănătoasă.

