Exclusiv. Cum se chinuiau românii să prindă semnal la televizor cu celebrele antene de bulgari

Antenele pentru televizoare, de pe bloc, un accesoriu dispărut de mulți ani. În anii '70 - '80, era obligatoriu să ai un asemenea instrument pentru a prinde semnalul singurei televiziuni din România TVR. Ulterior, antena a fost denumită „de bulgari”, pentru că românii din sud, sud-estul țării captau imagini de la televiziunea de stat din Bulgaria.

Era „aur curat” după 1984, atunci când în România dispăruseră de la televizor sportul, desenele sau filmele. „Fiecare român se gospodărea și când venea vorba despre antenă. Ele au apărut odată cu apariția televizoarelor, erau mijlocul de transmitere a semnalului. Erau formate din trei elemenți pătrați din fier-beton. Unele erau în formă de lighean.

Aluminiul se găsea greu, antenele din acel metal erau foarte rare”, ne-a povestit un electronist care fabrica ad-hoc antene înainte de Revoluție.

„La un moment dat aveau și mai mare utilitate. De exemplu, am văzut Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic - 1986, împreună cu 15 - 20 de prieteni și vecini, în curte, la țară. Aveam o antenă care prindea destul de bine semnalul bulgarilor. La noi nu se dădeau meciurile. Bineînțeles, televizorul era alb-negru.”

Antenele erau sensibile la condițiile meteo. Dacă bătea vântul sau ploua, ele aveau nevoie de corecție. „Instrucțiunile erau simple. Aveau un cablu cu o mufă, care se băga în televizor. De multe ori, se vedea cu purici, așa că cineva se ducea să miște antena. La oraș, se urca pe bloc, cei care stăteau la casă aveau o misiune mai ușoară. O altă persoană, din fața televizorului, dădea îndicații în gura mare: Mai la stânga, mai la dreapta, puțin mai la dreapta. Așaaa... După 5 minute, o rafală de vânt strica totul și o luai de la capăt”, ne-a mai povestit electricianul.

Un pericol real era atunci când tuna și fulgera, pentru că exista pericolul de scurtcircuit sau electrocutare, așa că era mai bine ca mufa antenei să fie scoasă din TV.

Odată cu apariția cablului TV, după 1992 - 1993, antenele de bulgari și-au pierdut utilitatea și cu timpul au dispărut de pe blocuri. Diverși întreprinzători le-au demontat și le-au vândut la centrele de colectare a fierului vechi.