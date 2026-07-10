Prognoza meteo, 10 iulie. Românii vor avea parte de o zi marcată de schimbări bruște de temperatură și fenomene meteorologice extreme în cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de instabilă în anumite regiuni, în timp ce valorile termice vor rămâne, în general, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade din an.

Locuitorii din mai multe zone ale țării trebuie să se pregătească pentru precipitații și fenomene electrice. Cerul se va înnorat treptat, iar spre seară fenomenele se vor intensifica.

Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei, iar în nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, după-amiaza, seara și în prima parte a nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse (în general 2…10 l/mp, iar în zona Carpaților Orientali și Moldova, local și de 15…20 l/mp) și descărcări electrice.

În restul regiunilor, fenomenele vor fi mult mai blânde, iar șansele de precipitații vor fi reduse, apărând doar izolat spre sfârșitul zilei. În restul teritoriului cerul va fi variabil și ploi slabe (1…3 l/mp) vor fi posibile, izolat, în a doua parte a zilei.

Din punct de vedere termic, diferențele dintre regiuni vor fi destul de mari. În timp ce în anumite zone din nord va fi neobișnuit de rece, sudul țării va resimți temperaturi de vară. Vântul va crea, de asemenea, probleme pe crestele munților și în timpul episoadelor de ploaie.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor (rafale în general de 40…60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6…7 grade în estul Transilvaniei și 19…20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

În Capitală, aspectul vremii va fi complet diferit față de restul țării. Tendința termică este una de încălzire, iar ploile au o probabilitate destul de mică de apariție, oferind bucureștenilor o zi confortabilă.

În București, valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate redusă de ploaie (1…3 l/mp) în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.