ANM anunță ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 9 iulie, avertizări cod portocaliu și cod galben de vreme severă pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină, iar cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în Dâmbovița și Prahova, unde acumulările pot depăși 50-60 l/mp.

ANM a anunțat cod portocaliu de averse importante cantitativ pentru județele Dâmbovița și Prahova. Avertizarea este valabilă joi, 9 iulie, între orele 12:00 și 17:00.

În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale, iar cantitățile de apă pot ajunge la 30-40 l/mp într-un timp scurt. Pe arii restrânse, acumulările vor depăși 50-60 l/mp.

Meteorologii arată că fenomenele vor fi mai intense în special în zonele deluroase și montane ale celor două județe.

Tot joi, de la ora 12:00, intră în vigoare și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Aceasta este valabilă până vineri, 10 iulie, la ora 02:00.

Zonele vizate sunt Muntenia, Dobrogea, vestul Moldovei și sudul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt așteptate vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 centimetri).

În zonele aflate sub cod galben, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp în intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare.

Izolat, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile, izolat, și în restul teritoriului.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.