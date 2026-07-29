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Măsurile de urgență luate pentru deținuți, după atacul dat de hackeri la ANP

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Măsurile de urgență luate pentru deținuți, după atacul dat de hackeri la ANP Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware care a afectat mai multe servere și stații de lucru. În urma acestui incident, instituția a stabilit un set de măsuri speciale pentru a garanta drepturile persoanelor private de libertate și pentru a menține funcționarea sistemului.

Echipa de specialiști IT din cadrul instituției a solicitat imediat sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică pentru a limita efectele atacului. Toate echipamentele afectate au fost izolate fizic pentru a securiza datele.

Măsurile de urgență luate pentru deținuți, după atacul dat de hackeri la ANP

Pentru a permite comunicarea deținuților cu familia, reprezentanții sistemului penitenciar au stabilit ca fiecare persoană privată de libertate să poată efectua zilnic apeluri telefonice de cel mult cinci minute. Acestea se vor putea realiza doar către ultimele numere care au fost apelate înainte de producerea atacului cibernetic.

Penitenciarul Rahova

Penitenciarul Rahova. Sursa foto: Anp.gov

În privința dreptului la vizită și a comunicărilor online, procedurile au fost de asemenea adaptate. Programările nu se mai pot face prin sistemul informatic obișnuit, ci se vor efectua prin metode alternative, respectiv prin telefon sau direct la ghișeele unităților de deținere.

Cum se fac cumpărăturile și cererile în penitenciare

Măsurile de urgență afectează și modul în care deținuții își pot achiziționa bunuri de primă necesitate. Cumpărăturile pot fi efectuate de la punctele comerciale din interiorul unităților, acolo unde acestea există. În caz contrar, achizițiile se vor face pe bază de tabel, prin intermediul personalului desemnat care se va deplasa la magazine din afara penitenciarelor.

Totodată, componenta birocratică a fost trecută complet pe hârtie. Toate cererile și petițiile formulate de persoanele private de libertate vor fi întocmite exclusiv în format fizic. În ceea ce privește recompensele aprobate care presupun permisiunea de ieșire din penitenciar, punerea lor în aplicare va fi temporizată până la rezolvarea problemelor tehnice.

Situația proceselor și a transferurilor între penitenciare

Atacul informatic are efecte și asupra activităților logistice și judiciare. În ceea ce privește prezența persoanelor custodiate în fața instanțelor, reprezentanții instituției au precizat că pentru ziua de miercuri „vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferință, cu anunțarea prealabilă a instanțelor de judecată”.

De asemenea, deplasarea persoanelor private de libertate între unitățile din țară a fost oprită temporar. „În ceea ce privește transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situațiile excepționale fiind organizate și realizate punctual, dacă situația va impune”, a menționat instituția.

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