Vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării pe parcursul zilei de marți, 7 iulie 2026. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă după-amiaza și seara vor apărea ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului, potrivit ANM.

Meteorologii anunță că fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente în special în zonele montane și în mai multe regiuni din nordul, centrul și estul țării.

Cerul va fi variabil, însă temporar norii se vor accentua și vor aduce averse în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. În restul zonelor, ploile vor apărea pe suprafețe mai restrânse.

Local, ploile pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de 10-15 l/mp. În Carpații Meridionali și în zonele subcarpatice din sud, cantitățile pot depăși izolat 20-30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări la munte, unde rafalele pot ajunge la 60-80 km/h. În timpul ploilor, vântul se va intensifica pentru scurt timp și în celelalte regiuni, cu viteze de aproximativ 40-60 km/h. Izolat, furtunile pot fi însoțite de grindină.

Valorile termice se vor menține în jurul mediilor specifice datei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade, izolat, în sudul Munteniei.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 22 de grade. Dimineața, ceața își poate face apariția izolat.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi ridicate pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor fi posibile înnorări temporare.

Pot apărea averse slabe și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30-32 de grade, iar minima se va situa între 16 și 19 grade.