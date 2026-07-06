Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 6-19 iulie, care indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării și episoade de caniculă în mai multe regiuni. Valorile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius, iar ploile sunt așteptate în special la începutul și spre finalul intervalului.

În primele trei zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 30 de grade, urmând să scadă la 28 de grade în 9 iulie. După această dată, vremea se va încălzi treptat, iar maximele vor ajunge la o medie de 34 de grade în 14 iulie, valoare care se va menține până la finalul intervalului.

Temperaturile minime vor porni de la o medie de 15 grade, vor urca spre 17 grade în 8 iulie, apoi vor coborî la aproximativ 13 grade în 10-11 iulie. Ulterior, minimele vor crește din nou, atingând o medie de 17 grade spre sfârșitul perioadei. Probabilitatea apariției ploilor va fi mai ridicată în intervalele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

Maximele vor fi de aproximativ 29 de grade în 6 și 7 iulie, apoi vor scădea până la 25 de grade în 9 iulie. După acest episod, temperaturile vor crește treptat, iar în perioada 13-19 iulie media maximelor va ajunge la 32 de grade.

Minimele vor porni de la 14 grade, vor urca la 16 grade în 8 iulie, apoi vor coborî la aproximativ 12 grade în 10 iulie. În partea a doua a intervalului, temperaturile din timpul nopții vor reveni la valori medii de aproximativ 17 grade. Ar putea ploua în intervalele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

În 6 și 7 iulie, media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 26 de grade. În 9 iulie se estimează o răcire până la 22 de grade, după care valorile diurne vor crește treptat, atingând aproximativ 29 de grade în cea de-a doua săptămână. Minimele vor porni de la 12 grade, vor ajunge la 14 grade în 8 iulie, apoi vor coborî până la aproximativ 10 grade în perioada 10-11 iulie. Ulterior, acestea vor reveni la o medie de aproximativ 14 grade.

Probabilitatea de ploi va rămâne ridicată în ambele săptămâni, iar cele mai importante cantități de apă sunt estimate în intervalele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

În primele două zile ale perioadei, maximele vor avea o medie de 27 de grade. În 9 iulie este estimată o scădere până la 23 de grade, după care temperaturile vor crește din nou, ajungând la aproximativ 30 de grade în a doua parte a intervalului.

Temperaturile minime vor porni de la 13 grade, vor urca la 15 grade în 8 iulie, apoi vor coborî spre 11 grade în perioada 9-11 iulie. În a doua săptămână, media minimelor va fi de 14-15 grade. Vor fi averse în perioada 6-8 iulie, cele mai însemnate cantități fiind estimate pentru 8 iulie. Probabilitatea de ploi va crește din nou spre finalul intervalului.

În primele două zile, temperaturile maxime vor avea valori apropiate de normalul perioadei, cu medii cuprinse între 25 și 28 de grade. În 9 și 10 iulie este estimată o răcire până la aproximativ 23 de grade, iar în 11 și 12 iulie valorile vor reveni la niveluri apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Temperaturile minime vor avea medii cuprinse între 11 și 16 grade. În cea de-a doua săptămână, maximele vor fi în creștere și vor ajunge la valori medii cuprinse între 26 și 32 de grade.

Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată în special în zilele de 8 și 9 iulie.

În cea mai mare parte a intervalului, temperaturile vor fi ușor peste normalul climatologic. Maximele vor avea valori medii între 27 și 32 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 21 de grade, cu temperaturi mai scăzute în 10 iulie.

Probabilitatea de ploi va crește temporar în zilele de 8 și 9 iulie și din nou spre sfârșitul perioadei.

În prima săptămână, maximele vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și vor avea medii între 28 și 32 de grade, cu o ușoară răcire în 9 iulie.

În cea de-a doua săptămână, temperaturile vor depăși ușor normalul perioadei, iar maximele vor ajunge la valori medii între 30 și 34 de grade. Minimele vor varia între 14 și 19 grade, cu valori mai reduse în 10 și 11 iulie. Probabilitatea de ploi va crește în intervalele 8-10 iulie și 14-19 iulie.

Prima săptămână va aduce temperaturi apropiate de normalul climatologic, cu maxime cuprinse între 28 și 33 de grade, cu excepția zilei de 9 iulie, când valorile vor fi ușor mai mici.

Ulterior, vremea se va încălzi, iar în a doua săptămână maximele vor ajunge între 30 și 36 de grade. Minimele vor varia între 14 și 20 de grade, cu valori mai coborâte în 10 și 11 iulie.

Probabilitatea de ploi va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului.

În prima săptămână, media temperaturilor maxime va varia între 14 și 22 de grade, cu valori mai reduse în perioada 8-10 iulie. În partea a doua a intervalului, maximele vor avea medii cuprinse între 16 și 24 de grade.

Temperaturile minime vor fi între 8 și 14 grade, iar în perioada 9-11 iulie, la altitudini de peste 2.000 de metri, acestea se vor apropia de pragul de îngheț, respectiv 0 grade.

Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în special în intervalele 7-9 iulie și 14-19 iulie.