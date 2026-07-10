Cum va fi vremea până pe 10 august. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 iulie – 10 august. Potrivit estimărilor, a doua parte a lunii iulie va aduce temperaturi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, în timp ce începutul lunii august este caracterizat de valori termice peste mediile climatologice, în special în vestul și nord-vestul României.

ANM a anunțat că, în intervalul 13-20 iulie, temperaturile vor fi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice ale țării.

În est și sud-est sunt estimate valori ușor mai scăzute decât cele obișnuite, iar în restul teritoriului temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în jumătatea estică a țării. În schimb, în vest și nord-vest sunt prognozate cantități de precipitații sub normal, în timp ce în celelalte regiuni valorile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Pentru săptămâna 20-27 iulie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

În vest pot apărea valori ușor mai ridicate decât media perioadei, în timp ce în sud-est sunt posibile temperaturi ușor sub cele climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, cu posibilitatea unui ușor excedent în nordul și estul țării.

În intervalul 27 iulie - 3 august, temperatura medie a aerului va depăși valorile obișnuite în jumătatea vestică a României. În restul regiunilor, valorile termice vor rămâne, în general, apropiate de mediile climatologice. Meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile țării.

Potrivit estimării ANM, în perioada 3-10 august temperaturile medii vor depăși valorile specifice începutului de august în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate abateri sunt estimate în vest și nord-vest, în timp ce în sud-est temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În același interval, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul României, iar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.