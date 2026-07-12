Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii, care va deveni instabilă în special în jumătatea de est a teritoriului național. Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența cu precădere în a doua parte a zilei și la începutul nopții, aducând fenomene severe în mai multe regiuni.

Conform prognozei transmise de specialiști, primele semne ale instabilității vor apărea în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. Ulterior, fenomenele se vor extinde în Muntenia, în partea de vest a Moldovei și în sudul Dobrogei. În aceste zone se vor înregistra perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, căderi de grindină.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În restul regiunilor, aspectul vremii va fi ceva mai liniștit, cu un cer variabil. Totuși, manifestări specifice instabilității atmosferice își pot face apariția pe spații mai reduse.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări majore pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele vor atinge viteze de 60…80 km/h. De asemenea, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h vor fi asociate episoadelor de ploaie. Pe alocuri, în zonele joase, se va semnala ceață.

Din punct de vedere termic, diferențele dintre regiuni vor fi destul de mari. Maximele pornesc de la 22 de grade în Moldova și ajung până la 33 de grade în Oltenia. Temperaturile minime vor oscila între 8…9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19…20 de grade pe litoral.

În Capitală, prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer variabil, însă atmosfera va deveni instabilă odată cu orele amiezii. În a doua parte a zilei și pe parcursul serii, bucureștenii trebuie să se aștepte la averse și fenomene electrice.

Mai ales după-amiaza și seara vor fi perioade cu averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În ceea ce privește regimul termic din București, temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 29…31 de grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 15…16 grade Celsius.