Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru luni, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 13:00 și 20:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt și căderi de grindină în mai multe zone ale țării.

Potrivit ANM, fenomenele de instabilitate atmosferică vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, local Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei.

În regiunile vizate sunt prognozate ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteze de 50-70 km/h. Izolat, pot apărea vijelii și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Meteorologii estimează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30 l/mp.

Capitala se află, de asemenea, sub avertizare Cod galben în același interval orar, între 13:00 și 20:00.

Prognoza specială indică o vreme în general caldă, însă cu accentuarea înnorărilor în cursul după-amiezii și al serii, când sunt așteptate averse și fenomene specifice instabilității atmosferice.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-20 l/mp, însă izolat pot depăși 25 l/mp. Totodată, sunt prognozate descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale de până la 50-70 km/h. Există și posibilitatea producerii grindinei de mici dimensiuni.

Temperatura maximă din București va ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius.

Marți, temperaturile maxime vor crește în toată țara comparativ cu ziua precedentă, iar în vest și sud vremea va deveni călduroasă. În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste în numeroase regiuni, în special în cursul după-amiezii și al serii.

Cele mai afectate zone vor fi Maramureșul, jumătatea de est a Transilvaniei, Moldova și cea mai mare parte a regiunilor montane. Meteorologii prognozează înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-15 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 20-25 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată pe suprafețe restrânse, în special în Dobrogea și Muntenia, dar izolat și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de până la 10 l/mp.

Vântul va avea intensificări pe crestele montane, mai ales în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 60-70 km/h. În timpul averselor, viteza vântului va crește local și în alte zone, cu rafale de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, unde și disconfortul termic va fi în creștere. Minimele nopții vor varia între 11-12 grade în depresiunile din estul Carpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.