Peste 10.000 de decese în exces au fost înregistrate în Europa în timpul valului de căldură record care a afectat vestul continentului la sfârșitul lunii iunie, potrivit agentiei Reuters.

Cele mai multe victime au fost persoane în vârstă, potrivit datelor oficiale publicate de rețeaua europeană de monitorizare a mortalității EuroMOMO.

Datele centralizate din țările europene indică 10.650 de decese peste nivelul estimat pentru perioada 22-28 iunie 2026, când canicula a atins intensitatea maximă în Franța, Spania, Marea Britanie și alte state.

Peste 9.000 dintre decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

EuroMOMO monitorizează mortalitatea din toate cauzele și compară numărul de decese înregistrate cu nivelurile considerate normale pentru fiecare perioadă a anului. Datele nu indică, prin urmare, că toate cele 10.650 de decese au fost provocate direct de temperaturile extreme.

Oamenii de știință spun însă că nu au fost identificați alți factori majori, precum un focar de COVID-19, care să explice creșterea bruscă a mortalității în ultima săptămână din iunie.

„Un asemenea nivel al mortalității în această perioadă a anului este neobișnuit. Este foarte ridicat”, a declarat pentru Reuters Lasse Vestergaard, medic-șef la Statens Serum Institut din Danemarca, instituția care găzduiește EuroMOMO.

„Este dificil să explicăm această mortalitate excesivă ridicată prin altceva decât căldura extremă”, a adăugat specialistul.

În cele opt săptămâni anterioare valului de căldură, mortalitatea cumulată în țările analizate fusese, în medie, cu aproximativ 500 de decese pe săptămână sub nivelurile obișnuite.

EuroMOMO precizează că datele sunt preliminare și pot fi revizuite pe măsură ce autoritățile naționale transmit noi statistici.

Căldura extremă poate provoca insolație și șoc termic, dar poate agrava și bolile cardiovasculare sau respiratorii. Persoanele în vârstă se numără printre categoriile cu cel mai mare risc.

Din cele peste 10.000 de decese în exces raportate în săptămâna 22-28 iunie, mai mult de 9.000 au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Franța și Belgia au fost singurele două țări europene care au raportat un nivel „foarte ridicat” al mortalității în exces în ultima săptămână a lunii iunie, potrivit EuroMOMO.

În Belgia, mortalitatea în exces a atins cel mai ridicat nivel asociat unui val de căldură de la începutul seriei de date, în anul 2000, conform institutului belgian de sănătate publică Sciensano.

O analiză științifică separată estimează că peste 2.700 de persoane au murit din cauze asociate temperaturilor ridicate în Anglia și Țara Galilor, în timpul valurilor de căldură din mai și iunie.

Aproximativ 550 de decese sunt asociate episodului de caniculă din perioada 21-29 mai, iar alte aproximativ 2.200 celui din intervalul 18-28 iunie.

Cercetătorii estimează că 42% din totalul deceselor asociate căldurii în cele două perioade pot fi atribuite temperaturilor suplimentare generate de schimbările climatice provocate de activitatea umană.

Analiza a fost realizată de cercetători de la Imperial College London, Met Office și London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie a provocat probleme în alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea unor școli și a dus la depășirea unor recorduri de temperatură în Franța, Spania și Marea Britanie.

Oamenii de știință au avertizat că episodul de căldură extremă ar fi fost „practic imposibil” în absența schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Creșterea temperaturilor globale favorizează valuri de căldură mai frecvente și mai intense.

Datele privind mortalitatea din Europa arată că efectele temperaturilor extreme nu se limitează la disconfort sau perturbări ale infrastructurii.

Persoanele în vârstă rămân categoria cea mai expusă, iar bilanțul final al mortalității din iunie ar putea fi revizuit pe măsură ce sunt centralizate noi date.