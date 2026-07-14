Deși mentalitatea colectivă tinde să împartă băuturile în „alcool de calitate”, cum este vinul, și „băuturi nocive” , cum sunt spirtoasele ieftine, medicii psihiatri și specialiștii în toxicologie dărâmă aceste mituri.

Într-o analiză de specialitate publicată recent de expertul în toxiologie, dr. Anton Rudkovsky, se subliniază un adevăr medical incontestabil: din punct de vedere toxicologic, cel mai mare pericol nu este dictat de brand sau de tipul băuturii, ci de cantitatea pură de etanol pe care o conține.

Conform studiilor clinice din domeniul dependenței, băuturile slab alcoolizate, dar intens îndulcite, și cocktailurile la doză (Ready-to-Drink) reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru ficat și creier.

Zahărul și aromele artificiale maschează gustul neplăcut al alcoolului pur, ceea ce determină o viteză de consum mult mai mare.

Practic, organismul primește o cantitate uriașă de etanol într-un timp record, fără ca mecanismele reflexe de autoapărare ale stomacului să declanșeze starea de greață asociată de obicei cu excesul de băuturi tari.

O altă practică extrem de periculoasă, des întâlnită în rândul tinerilor din cluburi, este combinarea băuturilor alcoolice cu băuturi energizante pe bază de cofeină și taurină.

Combinația de alcool plus cofeină, stimulent cardiac, dă un efect de „trezie falsă” / Masking Effect. Acesta duce la incapacitatea de a evalua starea reală de ebrietate, un posibil consum masiv și o inevitabilă comă alcoolică.

Cofeina blochează semnalele naturale de somnolență și oboseală pe care creierul le transmite atunci când este intoxicat cu alcool. Persoana se simte fals alertă și capabilă să conducă sau să continue să bea, deși nivelul de alcool din sânge, alcoolemia, a atins praguri toxice, crescând exponențial riscul de stop cardiorespirator sau de accidente grave.

Medicii trag un semnal de alarmă și în privința consumului considerat „social” sau „medicinal”. Promovarea ideii că un pahar de vin roșu pe zi este benefic pentru inimă face mai mult rău decât bine pentru sănătatea publică.

Această validare culturală creează o falsă senzație de siguranță. Persoanele care beau vin zilnic, sub pretextul protecției cardiovasculare, dezvoltă în timp toleranță la etanol și, treptat, instalează o dependență psihică și fizică greu de tratat.

Din punct de vedere medical, moleculele de etanol din vinul de masă sunt identice cu cele din vodcă sau whisky, având același efect distructiv asupra celulelor hepatice și neuronilor.

Consumul de alcool în perioadele cu temperaturi extreme reprezintă o rețetă sigură pentru urgențe medicale. Mulți oameni apelează la o bere rece ca gheața pentru a se răcori în zilele toride de vară, ignorând complet mecanismele fizice de termoreglare ale corpului.

Alcoolul este un diuretic puternic și accelerează deshidratarea provocată deja de transpirație. În plus, produce vasodilatație periferică, obligând inima să pompeze sânge cu o presiune mult mai mare pentru a menține funcțiile vitale.

Șocul termic dintre temperatura corpului și băutura extrem de rece, combinat cu acțiunea toxică a etanolului, pune o presiune colosală asupra sistemului cardiovascular, situație care adesea se soldează cu prăbușiri ale tensiunii, infarct miocardic și spitalizare de urgență, direct în secțiile de terapie intensivă.

Chiar și băuturile considerate non-alcoolice sau tradiționale, cum este berea de ginger, kombucha, cvasul, pot ascunde riscuri în anumite condiții.

Deși berea de ginger este o băutură răcoritoare extrem de populară pe timp de vară, poate ajunge la o concentrație de alcool de până la 0,5%–2,2%.

Pentru publicul larg este inofensiv, însă pentru persoanele care suferă de alcoolism cronic în stare de remisie, pentru femeile însărcinate sau pentru cei care urmează tratamente cu medicație restrictivă, chiar și aceste urme de alcool pot declanșa pofte necontrolate sau reacții adverse severe.

Nu există alcool „sigur” sau „ușor”, conchide specialistul în toxicologie, dr. Anton Rudkovsky. Opinia sa este împărtășită de toți cei avizați.

Protecția sănătății depinde exclusiv de moderație, de monitorizarea gramajului de alcool pur ingerat și de evitarea totală a consumului în condiții de stres termic sau în combinație cu alte substanțe stimulente.