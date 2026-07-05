Instanța de fond a pronunțat sentința penală nr. 124/F în unul dintre cele mai complexe dosare de macrocriminalitate economică din România, cel privind devalizarea fabricii de vagoane Romvag Caracal. Pare că realitatea a stat altfel.

Omul de afaceri Cristian Ionel Burci, patronul holdingului de media “Adevărul”, alături de ceilalți inculpați din dosar, a beneficiat de încetarea procesului penal. Ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale pentru majoritatea infracțiunilor pentru care era acuzat. Averea sa este însă supusă sechestrului.

Decizia marchează un moment important în jurisprudența marilor dosare de corupție și criminalitate gulerelor albe din România, evidențiind încă o dată impactul pe care deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția l-au avut asupra dosarelor deschise cu un deceniu în urmă.

Pentru a înțelege miza colosală a acestei sentințe, este necesar contextul istoric al anchetei. Dosarul a fost instrumentat inițial de DIICOT în primăvara anului 2016, moment în care Cristian Burci și apropiații săi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Procurorii de la crimă organizată acuzau atunci că, începând cu anul 2006, un grup infracțional organizat a devalizat societatea Romvag Caracal prin contracte fictive de consultanță, împrumuturi acordate altor firme controlate de Burci și exporturi de active către companii offshore.

Prejudiciul inițial estimat în faza de urmărire penală se ridica la peste opt milioane de euro, sumă care ar fi fost spălată printr-un circuit financiar internațional complex ce includea destinații europene și conturi din paradisuri fiscale.

Pe latură penală, magistrații au constatat că trecerea timpului a șters răspunderea penală pentru infracțiunile de gestiune frauduloasă în formă continuată, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor în formă continuată, toate imputate lui Cristian Burci pe parcursul a zeci de acte materiale.

În același timp, pentru acuzațiile de instigare la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, instanța a dispus achitarea pe fond a omului de afaceri, constatând fie că fapta nu este prevăzută de legea penală, fie că fapta nu există în intervalul analizat.

Aceeași soluție de încetare a procesului penal sau de achitare a fost aplicată și pentru ceilalți manageri și parteneri de afaceri trimiși în judecată, respectiv Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Vilson Stancu și Alin-Cătălin Drinceanu, în timp ce Elena Radu a fost achitată integral.

Deși latura penală s-a stins, nota de plată financiară impusă de judecători rămâne severă, demontând mitul că prescripția penală garantează păstrarea sumelor obținute ilegal.

În baza Codului Penal, instanța a dispus confiscarea specială a unor sume colosale direct de la inculpați, măsura de siguranță aplicându-se indiferent de stingerea răspunderii penale.

Astfel, Cristian Burci trebuie să returneze statului suma de peste 2.600.000 de euro. La care se pot adăuga pretențiile ANAF de 2.300.000 de euro.

De asemenea, coinculpatul Alin-Cătălin Drinceanu a fost obligat la confiscarea a peste un milion de euro și a 250.000 de lei, iar Vilson Stancu a pierdut și el peste 258.000 de lei, sumele în valută urmând să fie calculate la cursul BNR din ziua executării.

În ceea ce privește acțiunea civilă a statului, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanța a luat o decizie tehnică deosebit de importantă, lăsând nesoluționată cererea ANAF în cadrul procesului penal.

Pentru a proteja totuși interesele bugetului de stat, judecătorii au instituit un mecanism de siguranță prin care mențin sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui Cristian Burci și ale Clarei Gheocov până la concurența sumei de peste 11.600.000 de lei, echivalentă cu aproximativ 2.300.000 de euro.

Acest sechestru va înceta de drept doar dacă ANAF nu va introduce o acțiune separată în fața unei instanțe civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a acestei sentințe.

Pretențiile altor entități private sau de stat care s-au considerat vătămate de pe urma colapsului Romvag au fost respinse în totalitate de magistrați.

Acțiunile civile formulate de companiile private care au avut relații comerciale cu fabrica, precum și cele ale Autorității pentru Administrarea Activelor Statului au fost catalogate ca inadmisibile pe anumite segmente sau ca neîntemeiate.

Inclusiv fondul de investiții Infinity Capital Investments, fosta SIF Oltenia, a văzut respinsă acțiunea sa civilă ca neîntemeiată, pierzând totodată și dreptul de a-și recupera cheltuielile judiciare efectuate pe parcursul procesului, în timp ce noul operator feroviar, Astra Rail Industries Arad, a ales să nu se constituie parte civilă.

Pentru a garanta recuperarea efectivă a sumelor confiscate și acoperirea cheltuielilor de judecată, instanța a dispus o reconfigurare masivă a sechestrelor asigurătorii asupra tuturor bunurilor, prezente și viitoare, ale celor implicați.

Averile lui Cristian Burci și Alin Drinceanu rămân blocate sub sechestre de milioane de euro, în timp ce pe numele Denisei Turcu a fost instituit un sechestru nou, limitat la suma de 26.000 lei.

Aceeași sumă de douăzeci și șase de mii de lei reprezintă taxa pentru cheltuielile judiciare avansate de stat, pe care Burci, Turcu, Drinceanu, Stancu și Gheocov sunt obligați să o plătească individual.

Singura persoană care a obținut ridicarea integrală a măsurilor asigurătorii este Elena Radu, urmare a soluției de achitare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.