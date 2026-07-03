Averea considerabilă a fiului lui Viorel Pașca trebuie cercetată de DIICOT. Era viceprimarul unde se întocmeau acte pentru „clienții” din azile

Viorel Emanuel Pașca este reprezentantul PNL în primăria Holod, de care aparțin cele trei sate unde tatăl său, Viorel Pașca, a construit azilele ilegale pentru nevoiași. După alegerile din 2024, Pașca junior a devenit viceprimarul comunei. Tânărul, aflat acum sub control judiciar, are o avere consistentă. La acestă primărie, unde primarul era tot un liberal, „garantat” de Ilie Bolojan în timpul campaniei electorale, se întocmeau diverse acte pentru persoanele aduse din spitale și încredințate lui Viorel Pașca senior.

Procurorii DIICOT trebuie să extindă cercetările și asupra activității lui Viorel Emanuel Pașca, viceprimar care, destul de ciudat, anul trecut s-a suspendat din funcție și a rămas consilier local, motivând gestul prin concediul paternal pentru îngrijirea copilului.

Cu un salariu mai mic și cu soția angajată la SRL-ul „Lucrat de mână” cu salariul minim pe economie, averea familiei totuși a crescut în 2025, față de cea din mai 2024, completată în calitate de viceprimar.

Averea consistentă a viceprimarului Viorel Emanuel Pașca

Declarațiile de avere ale lui Viorel Emanuel Pașca, viceprimar PNL în 2024 și consilier local în 2025 pentru că i s-a născut un copil, arată câtă prosperitate există și la țară, în județul Bihor, păstorit de președintele Consiliului Județean Ilie Bolojan, până a venit la București.

Declarația de avere a lui Pașca junior, completată în 29 mai 2026 ca și consilier local al comunei Hodol, reflectă averea deținută de acesta în anul 2025.

El și soția au 8 (opt) din care șase sunt agricole, toate situate în comuna Forosig unde domiciliază familia. Majoritatea au fost donate. Suprafețele lor sunt de la 9.000 mp la 3.000, cel mai mic lot. Li se adaugă două terenuri intravilan. Unul de 440 mp, cumpărat în 2018, și un altul - tot de 440 mp, care i-a fost donat în 2022.

Împreună cu soția, Emanuel Pașca deține două case de locuit: una în comuna Tinca (unde există localizat unul dintre azilele tatălui Viorel Pașca!) în suprafață de 1848 mp, cumpărată în 2017. Cea de-a doua, aflată în construcție, se află în Oradea. Are 116 mp și a fost cumpărată în 2023.

Colecția de mașini a tânărului viceprimar Pașca

Foarte interesant este parcul auto deținut de Emanuel Pașca. Pare a fi colecționar de mașini, dar anchetatorii DIICOT ar trebui să verifice dacă nu le-a achiziționat de la „clienții” tatălui său, găzduiți în azilele ilegale.

Emanuel Pașca deține la acest moment opt mașini, toate prin contract de cumpărare. Cel mai vechi autoturism este o Dacia 1300, fabricată în 1981, dar are și mașini mai noi, ani de fabricație 2004-2006, pe lângă un Audi din 1999, încă o Dacia 1310 din 1987 și una de același tip din 1997.

Viceprimarul a și vândut în 2025 trei autoturisme deținute în 2023-2024, probabil unor rude deoarece au aceleași nume. Sumele au fost destul de consistente, ceea ce înseamnă că erau niște autoturisme de marcă, prețurile fiind între 16.300 € și 10.000 €. Dar și-a cumpărat o caravană de transport, utilă la casa omului!

Să sperăm că procurorii DIICOT vor face lumină și în aceste achiziții și donații de terenuri și cumpărări de mașini, mai ales că am aflat, pe surse, că au apărut sesizări ale unor rude ale celor decedați sau internați în azilele ilegale ale lui Viorel Pașca senior, ridicate în satele Dumbrava, Tinca și Incești. Toate aparținând de comuna Hodol, unde viceprimar era Viorel Emanuel Pașca, fiul Bunului samaritean.

Important! Toată nenorocirea de la Bihor s-a petrecut sub ochii autorităților statului responsabile, din 2020 și până acum! Dacă erau niște oameni obișnuiți, fără susținere dubioasă, erau arestați demult.