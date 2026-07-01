Update 17:19. Pe làngă cei doi, în același dosar ar fi fost reținută și Florica Pașca. La această oră, alte trei persoane implicate ar da explicații în fața anchetatorilor.

Ancheta privind presupusele abuzuri comise împotriva unor persoane vulnerabile în centre de îngrijire din județul Bihor a intrat într-o nouă etapă. Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Viorel Pașca și a Deliei Mioara Păcală, considerați printre principalii suspecți într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat încă din anul 2020 și ar fi fost organizată pe criterii familiale. Sub acoperirea activității unei asociații cu profil umanitar, membrii acesteia ar fi oferit, doar la nivel declarativ, servicii sociale, medicale și de îngrijire, în timp ce sute de persoane, majoritatea vârstnici sau pacienți cu afecțiuni psihice, ar fi fost ținute în condiții improprii și lipsite de îngrijirea necesară.

Conform procurorilor, beneficiarii ar fi fost preluați din spitale sau din sistemul de protecție socială și transportați în mai multe imobile din județul Bihor, inclusiv în localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

Ancheta indică faptul că tratamentele medicale ar fi fost administrate fără respectarea normelor, iar personalul implicat în îngrijirea acestora ar fi fost insuficient și fără pregătirea necesară.

În același timp, susțin anchetatorii, gruparea ar fi obținut venituri consistente din donații și sponsorizări, dar și din pensiile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale persoanelor aflate în centre. Prejudiciul estimat de DIICOT depășește 13 milioane de lei.

Procurorii mai arată că, în anumite situații, persoane decedate ar fi fost înhumate în apropierea unui cimitir, iar ajutoarele de înmormântare aferente ar fi fost încasate de membrii grupării.

Apărătorul lui Viorel Pașca respinge acuzațiile formulate de procurori și susține că acesta este nevinovat. Avocatul afirmă că activitatea desfășurată de clientul său era cunoscută de autorități de mai mulți ani.

Cu toate acestea, DIICOT a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, urmând să decidă dacă va solicita arestarea preventivă. În același dosar a fost reținută și Delia Mioara Păcală, care, potrivit anchetei, ar fi avut atribuții de coordonare în mai multe filiale ale asociației.

După perchezițiile desfășurate în 27 de locații, autoritățile au început transferul persoanelor vulnerabile în centre autorizate, unde acestea urmează să beneficieze de asistență și îngrijire corespunzătoare.